новости
новости
Регистрация
Снос двух аварийных «сталинок» в Пролетарском районе Тулы: видео

Снос двух аварийных «сталинок» в Пролетарском районе Тулы: видео

Работы стартовали сегодня, 17 ноября.

Напомним, сносят признанные аварийными дом № 15-а по улице Дементьева и дом № 7 по улице Серова.

Работы осуществляются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Стоимость работ составит три миллиона рублей.

В ходе мероприятий будет вывезено около 4180 кубометров строительного мусора.
 
За текущий год на территории Пролетарского округа снесено 8 домов. До конца года все запланированные работы по сносу аварийных домов будут выполнены.

 

Галерея
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 1
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 2
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 3
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 4
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 5
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 6
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 7
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 8
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 9
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 10
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 11
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 12
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 13
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 14
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 15
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 16
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 17
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 18
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 19
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 20
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 21
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 22
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 23
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 24
Снос домов в Пролетарском районе Тулы, Фото: 25
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:48 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
снос домоваварийные дома

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Кузя и мама», памятник «хвосту»: две скульптуры из Тульской области вошли в топ-100 самых необычных
«Кузя и мама», памятник «хвосту»: две скульптуры из Тульской области вошли в топ-100 самых необычных
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.