Снос двух аварийных «сталинок» в Пролетарском районе Тулы: видео

Напомним, сносят признанные аварийными дом № 15-а по улице Дементьева и дом № 7 по улице Серова.

Работы осуществляются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Стоимость работ составит три миллиона рублей.



В ходе мероприятий будет вывезено около 4180 кубометров строительного мусора.

За текущий год на территории Пролетарского округа снесено 8 домов. До конца года все запланированные работы по сносу аварийных домов будут выполнены.