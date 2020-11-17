Снос двух аварийных «сталинок» в Пролетарском районе Тулы: видео
Работы стартовали сегодня, 17 ноября.
Напомним, сносят признанные аварийными дом № 15-а по улице Дементьева и дом № 7 по улице Серова.
Работы осуществляются в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Стоимость работ составит три миллиона рублей.
В ходе мероприятий будет вывезено около 4180 кубометров строительного мусора.
За текущий год на территории Пролетарского округа снесено 8 домов. До конца года все запланированные работы по сносу аварийных домов будут выполнены.
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