новости
новости
Регистрация
«Кузя и мама», памятник «хвосту»: две скульптуры из Тульской области вошли в топ-100 самых необычных

«Кузя и мама», памятник «хвосту»: две скульптуры из Тульской области вошли в топ-100 самых необычных

Наши скульптуры участвуют во всероссийском голосовании. Присоединяйтесь!

Две скульптуры из Тульской области вошли в топ-100 необычных, составленный сервисом поездок и путешествий Туту.ру. Памятник студенческому «хвосту» в Туле и скульптура «Кузя и мама» в Одоеве примут участие в борьбе за выход в финал всероссийского конкурса «СкульпТУТУра», по итогам которого будет определена одна самая необычная скульптура страны.

100 участников разбили на 10 десяток по 10 претендентов. Раунд, в котором будут представлены памятники из Тульской области, пройдет с 24 по 30 ноября.

В конкурсе уже проголосовали более 70 тысяч человек. Известны первые четыре финалиста:

  • скульптура «Свидание» (Курск),
  • памятник тувинской письменности (музей-заповедник «Белдир-Кежии», Республика Тыва),
  • скульптура «Терминатор» (Глазов, Удмуртская Республика),
  • памятник реактивному поезду (Тверь).

Схема голосования прозрачна: за какой памятник будут голосовать активнее, тот и выйдет в финал.

Полный список участников шестого раунда:

  • скульптура «Зайчики на одуванчике» (Киров),
  • памятник «Йошкин кот» (Йошкар-Ола, Республика Марий Эл),
  • памятник букве Й (Йошкар-Ола, Республика Марий Эл),
  • памятник «Планета Маленького принца» (Чебоксары, Чувашская Республика),
  • памятник алюминиевой ложке (Ульяновск),
  • скульптура «Светофорное дерево» (Пенза),
  • памятник частному объявлению (Нижний Новгород),
  • скульптура «Будьте как дома» (г. Саранск, Республика Мордовия)
  • памятник студенческому «хвосту» (Тула),
  • скульптура «Кузя и мама» (Одоев, Тульская область).
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:17 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
необычные скульптурыпамятник

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Снос двух аварийных «сталинок» в Пролетарском районе Тулы: видео
Снос двух аварийных «сталинок» в Пролетарском районе Тулы: видео
Накажи автохама: «против шерсти» по улице с односторонним движением
Накажи автохама: «против шерсти» по улице с односторонним движением
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.