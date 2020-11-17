«Кузя и мама», памятник «хвосту»: две скульптуры из Тульской области вошли в топ-100 самых необычных
Наши скульптуры участвуют во всероссийском голосовании. Присоединяйтесь!
Две скульптуры из Тульской области вошли в топ-100 необычных, составленный сервисом поездок и путешествий Туту.ру. Памятник студенческому «хвосту» в Туле и скульптура «Кузя и мама» в Одоеве примут участие в борьбе за выход в финал всероссийского конкурса «СкульпТУТУра», по итогам которого будет определена одна самая необычная скульптура страны.
100 участников разбили на 10 десяток по 10 претендентов. Раунд, в котором будут представлены памятники из Тульской области, пройдет с 24 по 30 ноября.
В конкурсе уже проголосовали более 70 тысяч человек. Известны первые четыре финалиста:
- скульптура «Свидание» (Курск),
- памятник тувинской письменности (музей-заповедник «Белдир-Кежии», Республика Тыва),
- скульптура «Терминатор» (Глазов, Удмуртская Республика),
- памятник реактивному поезду (Тверь).
Схема голосования прозрачна: за какой памятник будут голосовать активнее, тот и выйдет в финал.
Полный список участников шестого раунда:
- скульптура «Зайчики на одуванчике» (Киров),
- памятник «Йошкин кот» (Йошкар-Ола, Республика Марий Эл),
- памятник букве Й (Йошкар-Ола, Республика Марий Эл),
- памятник «Планета Маленького принца» (Чебоксары, Чувашская Республика),
- памятник алюминиевой ложке (Ульяновск),
- скульптура «Светофорное дерево» (Пенза),
- памятник частному объявлению (Нижний Новгород),
- скульптура «Будьте как дома» (г. Саранск, Республика Мордовия)
- памятник студенческому «хвосту» (Тула),
- скульптура «Кузя и мама» (Одоев, Тульская область).