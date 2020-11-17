«Кузя и мама», памятник «хвосту»: две скульптуры из Тульской области вошли в топ-100 самых необычных

Две скульптуры из Тульской области вошли в топ-100 необычных, составленный сервисом поездок и путешествий Туту.ру. Памятник студенческому «хвосту» в Туле и скульптура «Кузя и мама» в Одоеве примут участие в борьбе за выход в финал всероссийского конкурса «СкульпТУТУра», по итогам которого будет определена одна самая необычная скульптура страны.

100 участников разбили на 10 десяток по 10 претендентов. Раунд, в котором будут представлены памятники из Тульской области, пройдет с 24 по 30 ноября.

В конкурсе уже проголосовали более 70 тысяч человек. Известны первые четыре финалиста:

скульптура «Свидание» (Курск),

памятник тувинской письменности (музей-заповедник «Белдир-Кежии», Республика Тыва),

скульптура «Терминатор» (Глазов, Удмуртская Республика),

памятник реактивному поезду (Тверь).

Схема голосования прозрачна: за какой памятник будут голосовать активнее, тот и выйдет в финал.

Полный список участников шестого раунда: