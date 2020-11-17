Накажи автохама: «против шерсти» по улице с односторонним движением

По словам автора видео, он наблюдает такое не в первый раз.

Туляк Дмитрий С. прислал в нашу рубрику «Накажи автохама» видео, снятое 17 ноября этого года в 14.53 на пересечении улиц Кирова и Карла Маркса в Туле.

«Девушка или женщина на SКОDА ОСТАVIА выезжала против движения,

с участка с односторонним движением. Хорошо хоть пешехода пропустила). Не первый раз такое наблюдаю. Вот, удалось заснять на этот раз», — написал автор ролика.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!