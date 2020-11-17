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К 25 ноября в Тульской облбольнице откроют 129 коек для пациентов с «короной»

К 25 ноября в Тульской облбольнице откроют 129 коек для пациентов с «короной»

Реабилитационный центр перепрофилируют под инфекционный госпиталь.

Ремонтные работы идут больше недели, к 25 ноября в 4-этажном здании будет развернуто 129 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Из них 95 — с кислородом, 9 — реанимационных.

В здании установлена рампа под кислородные баллоны, проведена внутренняя разводка кислородопровода, идет переоборудование холлов под палаты, укладка плитки в палате интенсивной терапии. Проводятся малярные работы и установка палатной сигнализации. Начат монтаж шлюзов — отсеков, которые исключают движение воздуха между помещениями и распространение коронавирусной инфекции. Продолжается бетонирование площадки для разгрузки кислорода.



Главный врач областной больницы Анна Савищева сообщила, что после завершения ремонтных работ приступят к завозу медицинского оборудования и мебели. Завершается комплектование штата инфекционного госпиталя.

«20 ноября мы открываем инфекционный госпиталь в санатории „Слободка“ на 170 коек. К 1 декабря будет готов к приему пациентов реабилитационный центр больницы. Таким образом, к концу ноября мы нарастим коечный фонд до 1900 мест. Начаты работы по развертыванию инфекционного госпиталя в манеже стадиона „Арсенал“ на 208 коек. Использование непрофильных объектов позволит нам сохранить оказание плановой медпомощи в полном объеме», — сообщил Алексей Эрк.

Сюжет: Коронавирус
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