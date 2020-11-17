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В Тульскую область направят почти полмиллиарда рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

В Тульскую область направят почти полмиллиарда рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет будет направлено 62 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тульская область получит 488 912 700 рублей.

Сумма выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.  В Тульской область он составляет 10 509 рублей.

Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 4,2 миллиона человек. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

 

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:30 −4
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Тулаэкономикавыплаты детямМихаил Мишустин

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