Сотрудники Сбербанка спасают туляков от мошенников

Люди не перестают сталкиваться с преступниками, которые под разными хитрыми предлогами убеждают перевести им деньги.

Туляк Вячеслав Чуканов едва не лишился 400 тысяч рублей. Сохранить сбережения ему удалось только благодаря внимательности и неравнодушию сотрудников Сбербанка, которые вовремя заметили странное поведение клиента.

Всё началось с того, что Вячеславу Ивановичу позвонил мужчина, который представился Николаем и рассказал, что поможет заработать на инвестициях в акции. Незнакомец обещал доход в 3-7 раз выше, чем проценты по его вкладу.

Мошенник общался очень убедительно. Он заверил мужчину, что приезжать в офис для заключения договора – это «каменный век» и всё проще сделать онлайн. Для начала сошлись, что Вячеслав вложит в акции 150 тысяч рублей.

Вячеслав Чуканов – Когда я продиктовал ему номер карты МИР, он сказал, что такая не подойдет — нужна Visa. Пришлось сделать несколько онлайн-переводов по своим счетам, и тут мне позвонили с номера 900, сообщили о подозрительных операциях и попросили подтвердить их. Я подтвердил.

Вскоре Вячеслав обнаружил, что у него заблокирован онлайн-банк (позднее выяснится, что это была блокировка из-за попытки входа мошенника). Для разблокировки было нужно кодовое слово, но мужчина его забыл. «Торговец акциями» предложил ему сходить в отделение, но при этом запретил рассказывать про себя — мол Сбербанк «негативно относится к его организации».

Николай периодически звонил Вячеславу Чуканову и интересовался состоянием блокировки.

Когда мужчина уже был в отделении банка, один из таких звонков случайно услышала Наталья Трошкина — сотрудница отделения. Женщина предупредила, что это мошенник, быстро обнаружила подозрительную попытку входа в онлайн-банк от имени Вячеслава и помогла ему заблокировать карты, пока с них не вывели все деньги.

– Если бы не Наташа, у меня не только эти 150 тысяч ушли, но и вообще всё, что есть, – поблагодарил Вячеслав Чуканов. – А этот человек мне потом названивал с 11 разных номеров и убеждал, что если бы я тогда деньги вложил, я бы не потерял большой доход. Но теперь я знаю, что если дело касается значительных сумм — лучше перестраховаться и прийти в отделение Сбербанка. Там точно помогут не потерять деньги.

Это уже не первый случай, когда Наталья Трошкина и ее коллеги помогают людям не потерять деньги. Совсем недавно пенсионерка Анна Коновалова чуть не перечислила 350 тысяч рублей неизвестному человеку, который представился «сотрудником службы безопасности».

Анна Коновалова – Мошенник сказал, что все деньги перевел со счета какой-то человек по фамилии Белов. Но сбережения можно спасти, если перевести их на другие реквизиты, которые мне продиктуют.

Преступник велел пенсионерке не класть трубку и всё время быть с ним на связи по пути в банк. Пенсионерка пришла в отделение и, как и велел преступник, соврала, что снимает деньги, чтобы перевести их двоюродному брату. Сумма была значительная, которую нужно заказывать заранее. И пенсионерка заказала, несмотря на предупреждение Натальи Трошкиной, что клиентка общается с мошенником.

– И тут мне этот «сотрудник службы безопасности» велел выйти на улицу, отойти подальше, чтобы никто не видел, и продиктовал новые реквизиты для перевода, — продолжает Анна Федоровна. — Я подошла к Наташе — она все объяснила, порвала этот листок с цифрами, посоветовала идти домой и не отвечать на звонки с незнакомых телефонных номеров. Я ей очень благодарна — она сберегла мои деньги!

По словам Натальи Трошкиной, иногда таких жертв можно выделить из толпы даже по поведению. Преступники запугивают потерей всех денег, запрещают общаться с сотрудниками в зале, и всё это можно «прочитать» по внешнему виду человека:

Наталья Трошкина – Я просто не могу представить, что было бы с Анной Федоровной, если бы она потеряла эти деньги. В ее-то возрасте! Пожалуйста, помните, что сотрудники Сбербанка никогда не спрашивают данные карт — только кодовое слово. Когда перевод большой суммы совершается через приложение или происходит какая-то нетипичная операция, то могут позвонить из колл-центра. Но и они не будут спрашивать данные карты. Если вам звонят неизвестные люди — ни в коем случае не поддерживайте с ними беседу, лучше дойдите в ближайшее отделение, чтобы потом не было горя и слез. Мы будем рады помочь и сберечь ваши деньги!

В Сбербанке говорят, что в этом году количество подобных преступлений увеличилось почти на 20%. Преступники представляются сотрудниками соцслужб, Пенсионного фонда, полицейскими, представителями прокуратуры, родственниками. Сотрудники Сбербанка никогда не остаются равнодушными в таких ситуациях и делают всё, чтобы не допустить фактов мошенничества.

ВАЖНО!

Самая распространенная сейчас уловка обманщиков – представиться сотрудником банка, который якобы поможет защитить деньги на вашем счете. На самом деле никакого «защищенного счета» не существует — это просто карта мошенника. И вернуть деньги будет невозможно.

Сбербанк никогда не попросит вас перевести деньги на «безопасный» счет или установить двухфакторную защиту — ваши счета в Сбербанке надежно защищены;

Сбербанк никогда не попросит вас снять наличные в банкомате — так делают только мошенники;

Сбербанк никогда не попросит вас установить приложение для удаленной технической поддержки — в Сбербанке такого приложения нет;

Сбербанк никогда не попросит вас стать участником расследования или следственных мероприятий — это типичная схема мошенников;

Сбербанк никогда не попросит вас зайти в личный кабинет системы «Сбербанк Онлайн» по ссылкам в письмах.

Помните, что вы в любой момент можете положить трубку и перезвонить на бесплатный номер 900, чтобы уточнить, был ли звонок от сотрудника банка. В системе есть данные обо всех звонках.