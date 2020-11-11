Туляки могут попасть в МФЦ только по предварительной записи
Записаться можно на сайте или по телефону.
Прием и выдача документов во всех отделениях МФЦ Тульской области осуществляется только по предварительной записи. Более 70% услуг возможно получить в электронном виде на федеральном портале gosuslugi.ru и на региональном gosuslugi71.ru.
Записаться на подачу документов в МФЦ можно на официальном сайте mfc71.ru или по телефону 8-800-450-00-71.
При посещении отделений МФЦ гражданам необходимо:
При посещении отделений МФЦ гражданам необходимо:
- использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания);
- планировать свой визит к назначенному в рамках предварительной записи времени, но не ранее чем за 10 минут до приема;
- соблюдать дистанцию 1,5-2 метра от сотрудников и иных посетителей МФЦ.
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