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Туляки могут попасть в МФЦ только по предварительной записи

Туляки могут попасть в МФЦ только по предварительной записи

Записаться можно на сайте или по телефону.

Прием и выдача документов во всех отделениях МФЦ Тульской области осуществляется только по предварительной записи. Более 70% услуг  возможно получить в электронном виде на федеральном портале gosuslugi.ru и на региональном gosuslugi71.ru.

Записаться на подачу документов в МФЦ можно на официальном сайте mfc71.ru или по телефону 8-800-450-00-71.

При посещении отделений МФЦ гражданам необходимо:
  • использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания);
  • планировать свой визит к назначенному в рамках предварительной записи времени, но не ранее чем за 10 минут до приема;
  • соблюдать дистанцию 1,5-2 метра от сотрудников и иных посетителей МФЦ.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:16 +2
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