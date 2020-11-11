Туляки могут попасть в МФЦ только по предварительной записи

Записаться можно на сайте или по телефону.

Прием и выдача документов во всех отделениях МФЦ Тульской области осуществляется только по предварительной записи. Более 70% услуг возможно получить в электронном виде на федеральном портале gosuslugi.ru и на региональном gosuslugi71.ru.

8-800-450-00-71.



При посещении отделений МФЦ гражданам необходимо: Записаться на подачу документов в МФЦ можно на официальном сайте mfc71.ru или по телефонуПри посещении отделений МФЦ гражданам необходимо: