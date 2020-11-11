На раритетных «Волгах» по городам-героям: Тулу посетили участники экспедиции «Восход»

Ребята прокатились по историческому центру, побывали на «Октаве» и «забомбили» крутое граффити на стене тульского паба.

Тула стала четвертым по счету городом-героем, входящем в маршрут экспедиции «Восход», – ребята решили посетить девять городов, от Мурманска до Севастополя.

Они разъезжают по России на раритетных ГАЗ-24, знакомятся с местными жителями и культурой, а видео из своих поездок выкладывают на YouTube.

В Туле ребята пообщались с художником Юрой Потапенко, который устраивает импровизированные выставки, узнали, как делают легендарные микрофоны на заводе «Октава», а на память о своём визите оставили граффити на стене одного из городских пабов. Смотрим!