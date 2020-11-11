На раритетных «Волгах» по городам-героям: Тулу посетили участники экспедиции «Восход»
Ребята прокатились по историческому центру, побывали на «Октаве» и «забомбили» крутое граффити на стене тульского паба.
Тула стала четвертым по счету городом-героем, входящем в маршрут экспедиции «Восход», – ребята решили посетить девять городов, от Мурманска до Севастополя.
Они разъезжают по России на раритетных ГАЗ-24, знакомятся с местными жителями и культурой, а видео из своих поездок выкладывают на YouTube.
В Туле ребята пообщались с художником Юрой Потапенко, который устраивает импровизированные выставки, узнали, как делают легендарные микрофоны на заводе «Октава», а на память о своём визите оставили граффити на стене одного из городских пабов. Смотрим!
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