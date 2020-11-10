В Тульской области заработала горячая линия по ковиду

Свои вопросы туляки могут задать с 9.00 до 18.00 ежедневно.

Роспотребнадзор запустил в Тульской области горячую линию по коронавирусу. Звонить можно по вопросам, связанными с организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий. Время работы горячей линии – с 9.00 до 18.00 ежедневно.

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