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В Тульской области заработала горячая линия по ковиду

В Тульской области заработала горячая линия по ковиду

Свои вопросы туляки могут задать с 9.00 до 18.00 ежедневно.

Роспотребнадзор запустил в Тульской области горячую линию по коронавирусу. Звонить можно по вопросам, связанными с организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий. Время работы горячей линии – с 9.00 до 18.00 ежедневно.

Телефоны:

  • Управление Роспотребнадзора по Тульской области — (4872) 37-30-77 (по Туле, Киреевскому, Суворовскому, Дубенскому районам),
  • Алексинский территориальный отдел — (48753) 4-09-07 (по Алексинскому, Заокскому, Ясногорскому районам),
  • Ефремовский территориальный отдел — (48741) 6-10-11, (по Ефремовскому, Воловскому, Каменскому, Куркинскому районам),
  • Новомосковский территориальный отдел — (48762) 6-42-06 (по Новомосковску, Донскому, Богородицкому, Веневскому, Кимовскому, Узловскому районам),
  • Щекинский территориальный отдел — (48751) 5-33-81 (по Щекинскому, Белевскому, Плавскому, Тепло-Огаревскому, Одоевскому, Чернскому, Арсеньевскому районам).
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:32 −5
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