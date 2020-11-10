В Тульской области заработала горячая линия по ковиду
Свои вопросы туляки могут задать с 9.00 до 18.00 ежедневно.
Роспотребнадзор запустил в Тульской области горячую линию по коронавирусу. Звонить можно по вопросам, связанными с организацией профилактических и противоэпидемических мероприятий. Время работы горячей линии – с 9.00 до 18.00 ежедневно.
Телефоны:
- Управление Роспотребнадзора по Тульской области — (4872) 37-30-77 (по Туле, Киреевскому, Суворовскому, Дубенскому районам),
- Алексинский территориальный отдел — (48753) 4-09-07 (по Алексинскому, Заокскому, Ясногорскому районам),
- Ефремовский территориальный отдел — (48741) 6-10-11, (по Ефремовскому, Воловскому, Каменскому, Куркинскому районам),
- Новомосковский территориальный отдел — (48762) 6-42-06 (по Новомосковску, Донскому, Богородицкому, Веневскому, Кимовскому, Узловскому районам),
- Щекинский территориальный отдел — (48751) 5-33-81 (по Щекинскому, Белевскому, Плавскому, Тепло-Огаревскому, Одоевскому, Чернскому, Арсеньевскому районам).
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