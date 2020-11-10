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От Арктики до Огненной Земли: тульский экзотариум приглашает на новую выставку
Фото: пресс-служба Тульского экзотариума

От Арктики до Огненной Земли: тульский экзотариум приглашает на новую выставку

Свои работы посетителям представит иллюстратор, орнитолог и учёный Евгений Коблик.

Тульский областной экзотариум совместно с Евгением Кобликом представляет новую выставку репродукций и иллюстраций под названием «Отправляя кисть в полет».

Все работы Тульскому экзотариуму передал Зоологический музей МГУ, где эта выставка экспонировалась ранее. Евгений  Коблик – российский орнитолог и биогеограф, автор множества научных публикаций, старший научный сотрудник сектора орнитологии Зоологического музея, автор более 300 научных и научно-популярных статей, 26 книг, около 60 докладов на конференциях, участник 15 научно-исследовательских проектов.

Автор выставки участвовал в 83 экспедициях в разных уголках земли от Кольского полуострова, острова Врангеля и Командорских островов до Огненной Земли, Мадагаскара и Новой Гвинеи. На открывшейся авторской экспозиции посетители увидят, помимо акварельных работ, графические картины и проиллюстрированную Евгением литературу.

Особое место в своих работах автор уделяет птицам и млекопитающим. Около тысячи рисунков Евгения Коблика вошли в российские и международные издания, а общее число его публикаций в качестве иллюстратора – более 100.

Выставка будет проходить в выставочном зале нового здания экзотариума в ЦПКиО им. П. П. Белоусова до 10 декабря. Осмотр экспозиции входит в стоимость билета в экзотариум.

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