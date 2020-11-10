Житель Новомосковска запер в подсобке коллегу и требовал выдать ему зарплату

Как стало известно Myslo, утром 10 ноября сотрудник одной из транспортных компаний запер в подсобке свою коллегу и некоторое время удерживал ее там. При этом мужчина требовал от руководства выдать ему долг по зарплате.

Мужчина отпустил коллегу лишь после того, как на место приехали сотрудники полиции. Предположительно, в момент инцидента хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения.

В региональной полиции подтвердили факт происшествия и сообщили, что устанавливают все обстоятельства.