Житель Новомосковска запер в подсобке коллегу и требовал выдать ему зарплату
Предположительно, в момент инцидента хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как стало известно Myslo, утром 10 ноября сотрудник одной из транспортных компаний запер в подсобке свою коллегу и некоторое время удерживал ее там. При этом мужчина требовал от руководства выдать ему долг по зарплате.
Мужчина отпустил коллегу лишь после того, как на место приехали сотрудники полиции. Предположительно, в момент инцидента хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения.
В региональной полиции подтвердили факт происшествия и сообщили, что устанавливают все обстоятельства.
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