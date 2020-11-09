За неделю в Тульской области почти 1000 человек заразились коронавирусом
Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 13 532 случая заболевания.
По данным регионального оперативного штаба, со 2 по 9 ноября в Тульской области зарегистрировано 914 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов, кроме Арсеньевского и Куркинского районов.
За минувшую неделю 578 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 13 532 случая заболевания, общее число выздоровевших — 11 485 человек.
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