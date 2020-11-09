«Переведите на дистант!» Более 17 тысяч тульских школьников и студентов подписали петицию

«Ввести дистанционное обучение по Туле и области для всех школьников и студентов высших и средних профучреждений. Заражаемость растет, риск подхватить вирус — тоже», — гласит текст петиции.

На момент публикации новости петицию подписали 17 527 человек.

Напомним, ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил перевести на дистант старших школьников Тульской области сразу после удлиненных каникул.

Однако на прошлой неделе с учетом эпидситуации решение изменили: с 9 ноября дети вышли учиться очно. В случае увеличения числа заболевших в каждом отдельном учреждении по согласованию с Управлением Роспотребнадзора будет приниматься решение о переводе классов на дистанционное обучение.

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