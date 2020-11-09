С начала пандемии в Тульской области умерли 440 человек с коронавирусом

За прошедшую неделю в Тульской области подтвержден летальный исход 15 пациентов. Это жители Тулы, Алексина, Богородицка, Ефремова, Новомосковска, Одоева, Суворова и жительница Московской области, которая проходила лечение в одной из больниц региона. Возраст пациентов — от 52 до 85 лет. У восьми из них в анамнезе — хронические заболевания.

Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 440 человек.