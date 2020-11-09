Где в Туле отключат электричество 10 ноября

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Курковая, 11, 30-70 (чётн.),

ул. М. Горького, 210,

ул. Арсенальная, 5, 24, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.),

ул. Дульная, 31-в, 29,

ул. Литейная, 36,

ул. Тургеневская, 3, 5, 5-а, 7-а,

ул. Менделеевская, 13,

1-й пр-д Металлургов, 4, 5,

ул. Первомайская, 13 к. 20,

ул. Станиславского, 50,

ул. Фурманова, 11-19 (нечётн.), 13-а, 15-а, 23, 25, 14-38 (чётн.), 21,

ул. Академика Павлова, 93-а, 77, 79, 91, 83,

9-й пр-д, 37, 39-а,

10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),

11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),

13-й пр-д, 2-12, 12-а,

ул. Скуратовская, 91, 91-а, 97, 99, 101, 103,

п. Рудаково: ул. Победы, 3-35,

ул. Люлина, 2-18 (чётн.), 9,

ул. Советская, 11, 6/2,

ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-36 (чётн.),

ул. Школьная, 1-45 (нечётн.), 2-44 (чётн.),

ул. Л. Толстого, 1-29,

ул. Октябрьская, 1-18.

ул. Кирова, 1-16,

ул. Трудовая, 1-9,

Мясново: Иншинский пр-д, 11.