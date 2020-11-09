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На Веневском шоссе в Туле появятся новые автобусные остановки
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На Веневском шоссе в Туле появятся новые автобусные остановки

Их обустроят рядом с жилым комплексом «Баташевский сад».

Во время еженедельного оперативного совещания губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения туляков. Жительница ЖК «Баташевский сад» попросила главу региона перенести остановки общественного транспорта на более удобное для жителей место – на Веневское шоссе в районе его примыкания к жилому комплексу.

Первый заместитель главы администрации Тулы Юрий Тимонин рассказал, что необходимые работы по обустройству площадок возьмёт на себя застройщик, а остановочные павильоны установит городская администрация. Всё планируется сделать до 1 декабря.

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