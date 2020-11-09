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Сергей Безруков открыл в Туле международный кинофестиваль
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Сергей Безруков открыл в Туле международный кинофестиваль

А также встретился с главой региона Алексеем Дюминым.

В Тульской области стартовал Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова, который проходит в нашем регионе уже пятый раз. Премию за актёрское мастерство получил Народный артист России Сергей Безруков, который уже не раз принимает участие в проведении фестиваля.

– Для нас большая честь принимать у себя признанных мастеров киноискусства. Этот фестиваль важен для сохранения исторической правды о подвигах наших дедов и прадедов. И в этот раз он вошел в программу Года Памяти и Славы. Мы приложим все усилия, чтобы этот замечательный фестиваль процветал. Надеюсь, что в следующем году мы проведем его в привычном формате – для молодежи, для наших детей и в память о тех, кто одержал для всех нас эту Великую победу, – отметил Алексей Дюмин.

Губернатор поздравил Сергея Безрукова с получением премии фестиваля за актерское мастерство и поблагодарил за его большой труд.

– Очень рад, что я стал первым, кто получил такой приз на этом фестивале. Важно, чтобы подобные фестивали военного кино были и расширяли свою географию. И чтобы фильмы о войне снимались для всех, в том числе для молодых ребят. Чтобы они понимали, как нужно защищать Родину, – сказал Сергей Безруков.

Запись онлайн-церемонии открытия фестиваля военного кино им. Ю. Н. Озерова туляки смогут увидеть во вторник, 10 ноября, в 18.00, в группе «3D-кинотеатры Тульской области», на сайте Объединения центров развития культуры, а также на сайте Министерства культуры РФ.

Фестиваль открыла картина «Калашников», которая рассказывает историю легендарного конструктора-оружейника, создателя знаменитого автомата. В конкурс фестиваля вошли 5 программ: «Боевая десятка» (игровые полнометражные фильмы), «Битва за жизнь» (документальные фильмы), «Соколенок» (детско-юношеские и анимационные фильмы), «АКМ» (короткометражки), «Солдаты свободы» (ретроспективные фильмы).

Основной площадкой фестиваля стало Объединение центров развития культуры. Кинопоказы пройдут на 23 площадках Тульской области, с учетом требований Роспотребнадзора. Зрители увидят 35 кинолент, среди них: «Воины чести» (Китай), «Король Пётр Первый» (Сербия, Греция), «Враги» (Грузия), «Уроки фарси» (Германия, Россия, Беларусь). Всего состоится 70 кинопоказов в Арсеньевском, Кимовском, Ясногорском, Чернском, Богородицком и Суворовском и других районах Тульской области. Вход на кинопоказы бесплатный. Количество мест ограничено.

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