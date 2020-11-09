Глава Роспотребнадзора рассказал, где чаще всего школьники заражаются коронавирусом

По словам Александра Ломовцева, у всех заболевших детей заболевание протекало в легких или бессимптомных формах.

На заседании оперативного штаба глава Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев рассказал, что на прошедшей неделе зарегистрировано 7189 случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога на 15%. В разрезе возрастных групп заболеваемость выше порога только среди взрослых — на 48%.

В области зарегистрировано 744 случая внебольничных пневмоний, что на 17% выше предыдущей недели и находится на уровне июня этого года.

– Отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Уровень на 13% выше предыдущей недели. Скорость роста пока остается высокой, хотя и начала снижаться. Среднесуточный уровень прироста заболеваемости – 0,87%. Рост отмечается во всех возрастных группах, но наибольший он среди людей в возрасте от 50 до 64 лет.

Ломовцев отметил, что снизилось количество очагов заболеваемости или инфицирования коронавирусом в образовательных учреждениях, что связано с каникулами.

Основным местом заражения для учащихся остаются семейные очаги.

– Уровень заболеваемости среди школьников за последние три недели был в 2,5 раза ниже заболеваемости среди взрослых, особенно старше людей 50 лет в расчете на 100 тыс. населения. У всех заболевших детей заболевание протекало в легких или бессимптомных формах. Внебольничных пневмоний среди детей нет. На долю школьников в разные недели приходится от 5 до 10% случаев. Среди учеников, контактных с инфицированными или больными в классах, выявляется два процента с положительным результатом. В случае ухудшения эпидобстановки меры будут предприниматься незамедлительно.

По словам Александра Ломовцева, охват тестирования методом ПЦР составляет 225 тыс. на 100 тыс. населения в сутки. Всего обследовано 367 тыс. жителей Тульской области, проведено 419 тыс. исследований.