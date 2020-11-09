В Туле в военном санатории «Слободка» откроют 180 мест для больных коронавирусом
Там будут долечивать пациентов с коронавирусом.
– По обращению губернатора Тульской области Алексея Дюмина на базе военного санатория Минобороны России будет развернут временный центр для оказания медицинской помощи жителям региона, — сказали
Ранее на заседании регионального оперштаба сообщали, что в «Слободку» будут отправлять на неделю пациентов на долечивание, чтобы разгрузить койки в профильных медучреждениях.
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