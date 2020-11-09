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В Туле в военном санатории «Слободка» откроют 180 мест для больных коронавирусом

В Туле в военном санатории «Слободка» откроют 180 мест для больных коронавирусом

Там будут долечивать пациентов с коронавирусом.

Минобороны РФ предоставит Тульской области военный санаторий «Слободка» для размещения больных коронавирусом. Как сообщает ТАСС, ковидный госпиталь будет рассчитан на 180 мест.

– По обращению губернатора Тульской области Алексея Дюмина на базе военного санатория Минобороны России будет развернут временный центр для оказания медицинской помощи жителям региона, — сказали в Минобороны РФ.

Ранее на заседании регионального оперштаба сообщали, что в «Слободку» будут отправлять на неделю пациентов на долечивание, чтобы разгрузить койки в профильных медучреждениях.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:25 +1
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