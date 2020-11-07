В Туле приставы наложили запрет на земельный участок должника

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Только после этого мужчина выплатил 300 тысяч рублей долга.

В Советском округе Тулы у судебных приставов находились исполнительные производства о взыскании задолженности с жителя областного центра Р. Мужчина не оплатил штрафы ГИБДД и налоги больше, чем на 300 тысяч рублей.

Должник не принимал никаких мер к выплате поэтому судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий с принадлежащим должнику земельным участком.

«Узнав о принятых мерах, должник оплатил задолженность по штрафам ГИБДД и налоговым платежам в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.