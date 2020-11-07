Туляку назначили 300 часов обязательных работ за пьяную езду без прав и ДТП

Изображение 3D Animation Production Company с сайта Pixabay

Автоавария произошла 21 августа этого года.

Чернский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Прокопьева. Мужчину обвиняли по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Преступление было совершено поздно вечером 21 августа этого года.

«Прокопьев, являясь лицом, лишенным ранее права управления транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Renault Logan. На 281 км автодороги М2 «Крым», проходящему по территории Чернского района Тульской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с его участием. При проведении химико-токсиологических исследований в крови гражданина был обнаружен этанол, концентрацией 1,684 г/дм», — сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента.

Мужчину признали виновным. Ему назначено 300 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.