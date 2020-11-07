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Туляку назначили 300 часов обязательных работ за пьяную езду без прав и ДТП
Изображение 3D Animation Production Company с сайта Pixabay

Туляку назначили 300 часов обязательных работ за пьяную езду без прав и ДТП

Автоавария произошла 21 августа этого года.

Чернский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Прокопьева. Мужчину обвиняли по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).
 
Преступление было совершено поздно вечером 21 августа этого года.
 
«Прокопьев, являясь лицом, лишенным ранее права управления транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Renault Logan. На 281 км автодороги М2 «Крым», проходящему по территории Чернского района Тульской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с его участием. При проведении химико-токсиологических исследований в крови гражданина был обнаружен этанол, концентрацией 1,684 г/дм», — сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента.
 
Мужчину признали виновным. Ему назначено 300 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года.
 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 22:12 +2
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