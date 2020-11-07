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6 ноября Алексей Дюмин провел личный прием граждан по видеоконференцсвязи
Фото пресс-службы правительства Тульской области

6 ноября Алексей Дюмин провел личный прием граждан по видеоконференцсвязи

К губернатору обращались из Алексина, Одоевского и Ясногорского районов.

Накануне губернатор Тульской области провел личный прием граждан по видеоконференцсвязи.
 
К Алексею Дюмину обратилась алексинская школьница с ограниченными возможностями здоровья. Девочка попросила главу региона помочь в ремонте дорог по ул. Кутузова, Комсомольской, Кольцевой, Кольцевому проезду, а также благоустроить пешеходной дорожки от улиц Кутузова и Комсомольской до улицы Тульской.
 
«Глава администрации Алексина Павел Федоров сообщил, что дороги по улицам Кольцевой проезд, Кольцевая, Кутузова и частично Комсомольская будут отремонтированы в следующем году. В 2021 году также будет достроен тротуар от улицы Комсомольская до улицы Тульская. А оставшийся участок дороги по улице Комсомольская отремонтируют в 2022 году», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
 
 
Алексей Дюмин поручил заместителю министра — директору департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игорю Сиунову держать ремонт дорог на контроле.
 
Также девочка попросила губернатора помочь с адаптацией школы, в которой она учится, и городского бассейна для людей с ограничениями по здоровью.
 
Алексей Дюмин поручил министру труда и социальной защиты региона Андрею Филиппову проверить качество выполнения работ в рамках программы «Доступная среда» в школе, а совместно с Павлом Федоровым — проработать вопрос адаптации бассейна.
 
Также на приеме житель села Рылево Одоевского района попросил помочь в обустройстве канализации шести домов по улице Центральной. Дома построены в 1960 году.
 
Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков объяснил, что для этого нужно построить уличный канализационный коллектор, насосную станцию и локальные очистные сооружения. Кроме того необходимо обеспечить устройство внутридомовой канализации и подключение к уличному коллектору. Технические решения прорабатываются вместе с администрацией муниципального образования.
 
 
Глава администрации Одоевского района Валерий Крупнин сообщил, что проектно-сметная документация разработана и выполнить все работы планируется в 2021 году.
 
Алексей Дюмин отметил, что по проведение внутридомовой канализации необходимо согласовать со всеми жителями и только после этого приступать к работам.
 
Жительница села Климовское Ясногорского района рассказала Губернатору, что в населенном пункте нет детского сада: ближайший находится в селе Иваньково.
 
Алексей Дюмин поручил министру образования Тульской области Алевтине Шевелевой совместно с главой администрации Ясногорского района проработать варианты решения вопроса.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:38 −3
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