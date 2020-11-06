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7 ноября в центре Тулы запретят продавать алкоголь

7 ноября в центре Тулы запретят продавать алкоголь

На стадионе «Арсенал» в этот день пройдет матч «Арсенал» — «Ротор». Начало в 16.30.

В соответствии с законом* на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

В магазинах, расположенных менее чем в 1000 метров от стадиона «Арсенал», запрещено продавать алкогольную продукцию (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху) во время проведения спортивного массового мероприятия 7 ноября 2020 года с 13.30 до 21.30.

Часть 4 статьи 7−1 Закона Тульской области от 24.07.2006 № 727-ЗТО «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области»
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