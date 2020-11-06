В Щекинском районе водитель Peugeot сбила пешехода

Фото: УГИБДД УМВД России по ТО

Накануне вечером на 36-м километре автоподъезда к г. Тула от М-2 «Крым» (примерно в районе поселка Первомайский) произошло ДТП. 34-летняя водитель автомобиля Peugeot 307 сбила 37-летнего пешехода.

«По предварительной информации, переходил проезжую часть дороги, по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо, по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был госпитализирован», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Уважаемые водители! Тульская Госавтоинспекция призывает и вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами.

Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части. Помните, юные участники дорожного движения, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны, и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля.