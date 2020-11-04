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В администрации Тулы произошли кадровые перестановки
Фото из архива Myslo.

В администрации Тулы произошли кадровые перестановки

Назначен новый начальник управления по административно-техническому надзору.

Александр Шаухин стал начальником управления по административно-техническому надзору администрации Тулы. На этом посту он сменил Василия Ростовцева. Эту информацию Myslo подтвердили в пресс-службе администрации города. О причинах кадровых перестановок не сообщается.

Отметим, что Ростовцев проработал в указанной должности с 24 декабря 2018 года.

 

Как сообщают СМИ, Александр Васильевич Шаухин окончил Академию МВД в Нижнем Новгороде, затем работал в полиции.

В мае 2020 года он был включен в состав резерва управленческих кадров администрации Тулы. Сообщается, что он занимал должность начальника отдела безопасности ООО «Воплощение».

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