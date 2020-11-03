«Почему ковидные больные должны сами ездить в больницу?» – история больной коронавирусом тулячки

Фото из архива Myslo.

Во время лечения женщина и ее муж столкнулись с рядом проблем, которые захотели озвучить в СМИ.

В Тульской области увеличивается число заболевших ковидом. 30-летнюю Анастасию и ее супруга Андрея (имена изменены по их просьбе. — Прим. авт.) тоже коснулась эта болезнь.

– На Myslo была статья — что делать, если заразился коронавирусом. Этот алгоритм в нашем случае вообще не сработал. У мужа симптомы появились 5 октября, я была здорова. Подумали, что это ОРВИ, однако на следующий день стало понятно — это что-то другое. Температура у Андрея повысилась всего до 37,2°, но у него была ужасная слабость, не мог пройти и нескольких метров! Выяснилось, что у мужа на работе многие слегли с ковидом. Поэтому у нас было подозрение, что и он подхватил коронавирус. Вызвали врача на дом (мы прикреплены к горбольнице №10 в Мясново). Пришла женщина-врач в белом свитере и марлевой повязке, никакой спецзащиты, хотя по телефону говорили о подозрениях на ковид. Врач выслушала жалобы, померила сатурацию и уверенно сказала – у мужа не коронавирус, — рассказала Настя.

Супруги всё же хотели удостовериться в диагнозе, поэтому спросили, как можно сдать тест.

Оказалось, что для этого должно быть постановление Роспотребнадзора. Замкнутый круг!

– В среду вечером аналогичные симптомы появились и у меня: слабость и одышка, температуры не было. 8 октября к нам всё-таки пришли взять мазок, но только у мужа. У меня брать отказались.

Настя вызвала врача на дом, но сначала к ней приходить не захотели — у нее не было температуры, предложили прийти самой. После долгих уговоров и объяснений симптомов медик всё же прибыл. Но и его диагноз был — «не ковид».

– Чтобы сдать мазок, мне предложили самой отправиться в больницу. Пришлось ехать в поликлинику. Врач опоздал на 40 минут, его ждали куча людей. Все сидели со спущенными масками. Честно говоря, меня это бесит! Что за халатное отношение к здоровью? — возмущается Настя. Анализ она всё же сдала.

13 октября супругам нужно было продлевать больничный, а результатов теста всё еще не было.

– Лишь к вечеру стало известно, что у мужа подтвердился ковид. Андрею позвонила наш лечащий врач Надежда Ивановна, спросила, как он себя чувствует, назначила препараты. Результаты моих анализов пришли 15 октября — отрицательные, хотя у меня были те же симптомы, что и у Андрея. У нас у обоих, кстати, пропало обоняние. А у меня еще вдобавок болели все мышцы, боль просто адская. Но мне никто из больницы не позвонил, не спросил, как я себя чувствую. Получается, результат отрицательный, и ты свободен, как ветер?

Насте через несколько дней снова надо было продлевать больничный. Она позвонила лечащему врачу мужа:

– К своему удивлению, я услышала, что мне надо идти самой в больницу. Но я контактная, живу с человеком с коронавирусом, у меня те же симптомы. На что врач мне говорит: «Результат отрицательный? Ошибочный? Не придумывай! У тебя нет никакого ковида. Взяла ножки в ручки и сама пришла». Как ехать в маршрутке? Заражать людей?

Я что, не заслуживаю лечения? У меня началась истерика. Я позвонила на горячую линию губернатора и спросила, что мне делать. Меня попытались соединить с главным врачом поликлиники, но ничего не вышло.

Супругам всё же пришлось ехать в больницу самим.

– Вечером 16 октября мне позвонила раздраженная заместитель главврача. Спросила, почему я жаловалась на горячую линию, с чего я решила, что я больна ковидом, у меня что, есть постановление Роспотребнадзора? Ну какое постановление, если у меня все симптомы? Мне просто нужен больничный, но ради него я должна идти заражать людей. Замглавврача выслушала меня и поменяла свое мнение, сказала, что мне нужно сделать повторный тест.

На следующий день Настя и Андрей поехали на КТ, которое показало — у девушки легкие поражены на 10%,

у мужчины — на 15%.

– Позвонила врачу Андрея Надежде Ивановне, рассказала, что у него поражение легких. Но она очень грубо со мной поговорила. Мол, я на нее нажаловалась, поэтому она со мной не будет разговаривать и вести меня тоже. «Я от тебя отказываюсь! Мне всё равно, кто тебе будет продлевать больничный», — сказала мне врач.

Снова пришлось ехать в поликлинику — к заведующей. Насте посоветовали обратиться к территориальному врачу.

– В больницу не пошла, просто физически не смогла встать. Мой больничный продлевал муж. Самое интересное, что постановления Роспотребнадзора, на которое все ссылаются, у нас нет до сих пор! Никто с нами не связывался, никто не спрашивал, с кем контактировали, где работаем.

Кстати, коронавирус у Насти всё же подтвердился.

Myslo запросил по этой ситуации комментарий у регионального минздрава. Приводим ответ полностью:

Наличие симптомов ОРВИ не является единственным основанием для забора анализа.

По вопросу оформления постановления о самоизоляции необходимо обращаться в Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

Компьютерную томографию делают только по назначению лечащего врача и только при наличии клинических показаний. Не все изменения легких — признак COVID-19, такие изменения могут возникать при любом другом респираторном заболевании, в частности, при гриппе, заболеваемость которым в осенне-зимний период также растет.

В связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, отвлечением части медперсонала в инфекционные госпитали, общим дефицитом кадров нагрузка на первичное звено серьезно возросла. Из-за большого количества выездов врачей на дом к пациентам с симптомами ОРВИ время ожидания приема в поликлинике может быть увеличено. В медучреждениях соблюдается санитарно-эпидемиологический режим, пациенты обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Алгоритм действий сотрудников при осмотре и лечении указанных пациентов будет рассмотрен и. о. главного врача и разобран на совете по этике. В случае несогласия с назначенным лечением пациент может обратиться с жалобой к главному врачу медицинского учреждения или на горячую линию министерства здравоохранения Тульской области

8-800-4444-003.