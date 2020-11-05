О чем говорил Владимир Путин с тульским губернатором Алексеем Дюминым

Владимир Путин отметил, что Тульская область занимает хорошие позиции по целому ряду основных показателей.

«Рост регионального продукта опережающими темпами двигается по сравнению с другими регионами, многими, во всяком случае, растет промышленное производство, сельхозпроизводство, увеличиваются инвестиции в основной капитал, причем так заметно. Рост 22,9 процента за предыдущие полтора-два года, хотя в целом по стране — 7,2», — отметил Президент.

По словам главы государства, в регионе объем строительных работ увеличивается хорошими темпами. В социальной сфере Владимир Путин отметил высокую обеспеченность образовательной инфраструктуры и низкий по сравнению со многими другими регионами уровень безработицы.

Губернатор доложил Президенту о мерах по противодействию распространению коронавируса в регионе.

На постоянной основе проводится тестирование на коронавирус. В регионе заблаговременно создан резервный коечный фонд и сформирован запас средств индивидуальной защиты для медперсонала госпиталей. В ближайшее время планируется внедрить систему автоматизированного контроля за диспансерной группой 65+. Это позволит учреждениям здравоохранения в постоянном режиме контролировать состояние пациентов из группы риска.

Также создан «виртуальный госпиталь». Лечение тяжелых больных из всех госпиталей назначается по результатам консилиума с участием главных областных специалистов с использованием телемедицины. С учетом наступивших осенне-зимних респираторных заболеваний в регионе ведется активная вакцинация населения.

«Я еще раз хочу подчеркнуть и сказать слова благодарности за грамотные, быстро принятые решения для поддержки экономики. Те федеральные средства, которые пришли, они действительно оказали достаточно серьезное влияние на ту ситуацию, с которой столкнулись все субъекты Российской Федерации», — сказал Алексей Дюмин.

По словам губернатора, в Тульской области около 900 компаний получили льготное и беспроцентное кредитование на восстановление деятельности и выплату зарплат на сумму около 2,4 млрд руб.

Кредитными каникулами воспользовались более 500 предпринимателей на сумму 3,7 млрд руб. Субсидии на зарплату получили 11 тысяч предпринимателей, а списание налогов за второй квартал — 19 тысяч.

«С первых дней мы находимся в тесном контакте с нашим бизнесом, разрабатываем и внедряем инструменты региональной поддержки. И мы на региональном уровне уже приняли четыре этапа мер поддержки для малого и среднего бизнеса, который оказался в самом плачевном состоянии. Этот объем у нас составил порядка 3,5 миллиарда рублей», — сообщил Алексей Дюмин.

По количеству и разнообразию мер поддержки бизнеса Тульская область занимает 2-е место в стране после Москвы. Благодаря этим мерам экономика региона сегодня демонстрирует положительную динамику по ключевым показателям развития. Промышленность продолжает показывать рост темпов производства выше среднероссийских — 118% за 8 месяцев. В этом году в регионе рекордный урожай, намолотили 2,5 миллиона тонн зерновых.

С 2016 года общий объем инвестиций в Тульский регион составил 600 миллиардов рублей.

В начале 2020 года инвестиционная активность снизилась на фоне пандемии, но к концу года ожидается выход на хорошие показатели. За последние годы удалось нарастить налог на прибыль в 1,4 раза — до 24 млрд рублей в 2019 году. Консолидированный бюджет за 8 месяцев вырос на 1,5% к прошлому году. На 1 октября введено более 400 тысяч кв. м. жилья.

«Мы системно продолжаем работу по переселению граждан из аварийного жилья. До 2025 года планируем расселить ещё около 90 тысяч квадратных метров», — сказал губернатор.

По поручению Президента на эти цели направляются региональные средства. За период 2019—2020 годов расселяется дополнительно 18 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Объем финансирования — 700 млн рублей из регионального бюджета.

«В особом приоритете у нас остается реализация национальных проектов. Большая часть мероприятий и работ, запланированных на этот год, у нас реализуется в установленные сроки, и по-другому нам нельзя», — подчеркнул Алексей Дюмин.

По словам главы региона, по нацпроекту «Демография» в этом году в регионе открыты три детских сада на 560 мест, а до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще шесть — на 755 мест. А в следующем году восемь новых детских садов на 1130 мест закроют потребность создания мест для детей в возрасте до трех лет. По нацпроекту «Образование» строится новая школа на 600 мест. По нацпроекту «Безопасные, качественные автомобильные дороги» регион находится в «зеленой зоне». Открыта II очередь Восточного обхода, которая позволила разгрузить транспортную нагрузку между двумя районам Тулы.

Губернатор поблагодарил Президента за внимание к Тульской области и поддержку празднования 500-летия Тульского кремля и Большой Засечной черты. За три года подготовки к этому событию проведена серьёзная работа по благоустройству Тулы и 11 малых исторических городов, а также реконструкции историко-культурных объектов на их территории. Предмет особой гордости — уникальный Музейный квартал с филиалами четырёх федеральных музеев, включая первый в России филиал Государственного исторического музея.

Губернатор также заверил Президента, что в соответствии с июльским указом, а также пятью национальными целями в Тульской области скорректированы региональные программы развития.

«Вас не подведем, и все показатели, которые перед нами стоят, будем выполнять», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Владимир Путин отметил, что за последнее время в Тульской области действительно было сделано многое. При этом есть направления, которые требуют особого внимания. Речь идет о заметном сокращении численности жителей. По словам Президента, это связано с целым рядом факторов, среди которых высокий процент людей старшего возраста, вопросы экологии, обеспеченность медицинскими кадрами.

Президент также особо остановился на задаче по расселению аварийного жилья. Проблема досталась региону из прошлого. Но темпы по переселению необходимо наращивать.

Владимир Путин предложил Алексею Дюмину сформировать предложения по решению обозначенных задач и подробно обсудить их при следующей встрече.