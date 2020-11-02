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В массовом ДТП на выезде из Тулы погиб мужчина: подробности

В массовом ДТП на выезде из Тулы погиб мужчина: подробности

Автоавария произошла на 99-м километре трассы Калуга – Тула – Михайлов – Рязань.

Стали известны подробности массовой автоаварии, произошедшей вечером 2 ноября на автодороге Калуга – Тула – Михайлов – Рязань. Как сообщает корреспондент Myslo, по предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель грузовика Ford, следовавший в сторону трассы М2 «Крым».

Предположительно, сначала грузовик столкнулся с Opel Corsa. От удара легковушку вынесло на встречную полосу, прямо в лоб грузовой «Газели». По словам водителя «Газели», он пытался затормозить, но это ему не удалось.

Далее Ford «собрал» ещё две легковушки – Kia Ceed и Kia Avella. В результате столкновения погиб пассажир грузовой «Газели» – мужчина 27-28 лет. Других пострадавших нет.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что сотрудники ГИБДД выясняют детали аварии и организуют дорожное движение на этом участке – организован объезд через поселок Косая Гора и деревню Судаково. Автолюбителей просят выбирать маршрут с учётом этих обстоятельств.

UPD. Публикация дополнена. В 19.00 на аварийном участке в реверсивном режиме возобновлено движение транспорта.

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Авария с участием пяти машин в районе д. Прудное, Фото: 1
Авария с участием пяти машин в районе д. Прудное, Фото: 2
Авария с участием пяти машин в районе д. Прудное, Фото: 3
Авария с участием пяти машин в районе д. Прудное, Фото: 4
Авария с участием пяти машин в районе д. Прудное, Фото: 5
Авария с участием пяти машин в районе д. Прудное, Фото: 6
Авария с участием пяти машин в районе д. Прудное, Фото: 7
Авария с участием пяти машин в районе д. Прудное, Фото: 8
Авария с участием пяти машин в районе д. Прудное, Фото: 9
Авария с участием пяти машин в районе д. Прудное, Фото: 10
Авария с участием пяти машин в районе д. Прудное, Фото: 11
Авария с участием пяти машин в районе д. Прудное, Фото: 12
Авария с участием пяти машин в районе д. Прудное, Фото: 13
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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:48 +2
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