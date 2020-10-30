Группа «А-Студио» выпустила клип, снятый в тульских Кондуках

Кадр из видео.

Группа «А-Студио» презентовала видеоролик, снятый в тульских Кондуках. Съемки клипа на песню «Се ля ви» проходили в нашем регионе в конце сентября.

Солистка группы Кети Топурия хотела, чтобы ролик был снят в пустыне.

– Все надо мной начали смеяться, мол, где мы тебе сейчас в России найдем пустыню. Я говорю, ребята, мы в России, тут всё есть, — рассказала певица в интервью Пятому каналу.

В итоге все локации, которые нужны были Кети, нашли в Кондуках.

– В этих каньонах мы построили нашу сцену зеркальную. Она получилась очень большой, красивой. Когда мы снимали клип, мне даже пришла идея сделать там большой концерт. Потрясающий вид этой сцены на фоне гор! И с погодой нам повезло — застали последние теплые осенние деньки, — рассказал музыкант Байгали Серкебаев.