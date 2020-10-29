Фото из архива Myslo.
Туляков приглашают поучаствовать в развитии дворового хоккея
С такой инициативой выступила региональная федерация по этому виду спорта.
Федерация хоккея Тульской области ищет любителей этого вида спорта! Нужны активные и ответственные люди, готовые помочь привести хоккейные коробки в порядок и сделать так, чтобы они приносили пользу и удовольствие.
Приглашаются туляки, которые найдут неравнодушных к спорту детей, желающих научиться играть в хоккей и стать частью настоящей дворовой команды. Областная федерация хоккея готова помочь в организации тренировок, а также снабдить необходимым инвентарём, провести мастер-классы и соревнования.
Все подробности можно узнать по телефонам: 8 (909) 263-66-86 и 21-64-94, а также по электронной почте: post@fh71.ru.
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