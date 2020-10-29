Туляков приглашают поучаствовать в развитии дворового хоккея

Фото из архива Myslo.

С такой инициативой выступила региональная федерация по этому виду спорта.

Федерация хоккея Тульской области ищет любителей этого вида спорта! Нужны активные и ответственные люди, готовые помочь привести хоккейные коробки в порядок и сделать так, чтобы они приносили пользу и удовольствие.

Приглашаются туляки, которые найдут неравнодушных к спорту детей, желающих научиться играть в хоккей и стать частью настоящей дворовой команды. Областная федерация хоккея готова помочь в организации тренировок, а также снабдить необходимым инвентарём, провести мастер-классы и соревнования.