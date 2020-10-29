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Накажи автохама: водитель Mitsubishi Lancer повернул через сплошную и чуть не устроил ДТП

Накажи автохама: водитель Mitsubishi Lancer повернул через сплошную и чуть не устроил ДТП

Всё случилось на пересечении улиц Староникитской и Петра Алексеева.

Читатели продолжают присылать фото и видеоматериалы для нашей специальной рубрики «Накажи автохама».

Автор сегодняшнего видео запечатлел автохама на Mitsubishi Lancer в четверг, 29 октября, на перекрестке улиц Староникитской и Петра Алексеева.

Водитель повернул налево через сплошную полосу и чуть не столкнулся с машиной автора. К сожалению, номерных знаков на записи не видно.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их опубликуем!

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей.

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Мы ценим каждое ваше письмо, но просим ответственно относиться к содержанию ваших сообщений. Для привлечения автохама к ответственности материал должен содержать госномер автомобиля, корректную дату и время съёмки. Также должна быть возможность для идентификации места совершения правонарушения.

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7−962−272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

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