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Карту «Тройка» можно будет бесплатно получить до конца ноября

Карту «Тройка» можно будет бесплатно получить до конца ноября

Такое решение приняло правительство Тульской области.

При запуске системы оплаты проезда в общественном транспорте с использованием транспортной карты «Тройка» было принято решение о продлении сроков бесплатной выдачи карт.

Это позволит избежать скопления людей в пунктах раздачи в период подъема заболеваемости.

С 29 октября до конца ноября карту можно будет получить бесплатно в центрах обслуживания населения АО «ОЕИРЦ» (при наличии достаточного объема карт). Также её будут распространять волонтеры в общественных местах, парках, торговых центрах. 

Кроме того, в связи с введением режима обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет пенсионеры гарантировано получат карту в отделения «ОЕИРЦ» после снятия данной ограничительной меры.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона просит туляков при посещении пунктов выдачи соблюдать все требования Роспотребнадзора, пользоваться средствами индивидуальной защиты.

 

Напомним, что в Тульской области «Тройка» начнет действовать со 2 ноября. Она будет действительна на всех маршрутах перевозок по регулируемым тарифам (это 64 маршрута в Туле и 267 маршрутов по области). Ведется работа по подключению коммерческих маршрутов.

На «Тройку» можно будет записать билет на проезд в электричках, в том числе по маршруту Тула-Москва.

Стоимость разового проезда по «Тройке» согласно утверждённому тарифу составит:

  • в Туле – 15 руб.;
  • в пригородном и междугородном сообщении - 2,30 руб. за 1 км пути.

Картой можно будет оплатить проезд не только в Тульской области, но и в Москве (вне зависимости, где она была приобретена). Для всех держателей карты «Тройка» будет доступна программа лояльности «Город», которая также действует в столице.

На новую билетную систему будут переведены:

  • социальная транспортная карта, которая выдается бесплатно первично и в обмен на льготную карту старого образца (в случае утери, поломки социальной транспортной карты стоимость новой составит 100 руб.);
  • бесконтактная банковская карта платёжной системы «Мир», которая выдается бесплатно в любом банке (при записи льготного проездного билета на банковскую карту платежной системы «Мир» сохраняется возможность оплаты поездок с банковского счета карты).
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:19 +1
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