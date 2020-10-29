Тульские следователи проверят обстоятельства гибели жительницы Донского при пожаре

фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Сегодня, 29 октября, в 00.57 стало известно о пожаре в частном доме на улице Чапаева в Донском.

В результате пожара погибла 49-летняя женщина. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электросети либо неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, производится опрос свидетелей, назначена пожарно-техническая, судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.