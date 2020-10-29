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Тульские следователи проверят обстоятельства гибели жительницы Донского при пожаре
фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские следователи проверят обстоятельства гибели жительницы Донского при пожаре

Происшествие произошло сегодня ночью.

Сегодня, 29 октября, в 00.57 стало известно о пожаре в частном доме на улице Чапаева в Донском.
 
В результате пожара погибла 49-летняя женщина. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электросети либо неосторожное обращение с огнем.
 
В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, производится опрос свидетелей, назначена пожарно-техническая, судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
 
По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:56 +1
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