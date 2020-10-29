Где туляки могут бесплатно получить карту «Тройка»

В Тульской области с 29 октября по 5 ноября карту «Тройка» можно будет получить бесплатно в центрах обслуживания населения АО «ОЕИРЦ» (ул. Льва Толстого, 114-а, ул. Октябрьская, 50, ул. Марата 24-а, ул. Станиславского, 6). Также ее будут распространять волонтеры в общественных местах, парках, торгово-развлекательных центрах.

Кроме того, карту «Тройка» можно купить за 50 рублей:

в кассах АО «ОЕИРЦ»;

в кассах автовокзалов и автостанций Тулы (пр-т Ленина, д. 94, ул. Галкина, д. 1а), а также Тульской области (Киреевск, ул. Зеленая, 20; Новомосковск, ул. Комсомольская, 1-б; Щекино, ул. Советская, 12;

Богородицк, ул. Пролетарская, д. 42);

Богородицк, ул. Пролетарская, д. 42); в железнодорожных кассах АО «Центральная ППК»;

в торговом (вендинговом) автомате, расположенном на автовокзале г. Тулы по адресу: пр. Ленина, 94 (также здесь можно приобрести браслеты, кольца, жетоны с функционалом карты «Тройка»).

Баланс карты можно пополнить:

через устройства самообслуживания — банкоматы Сбербанка;

в кассах АО «Центральная ППК»;

через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»;

через мобильное приложение «Метро Москвы». Услуга доступна владельцам гаджетов на базе операционной системы Android с поддержкой технологии NFC.

Напомним, со 2 ноября картой «Тройка» можно будет оплатить проезд в Тульской области и в Москве (вне зависимости, где она была приобретена).

На территории Тульской области карта будет действовать по всем маршрутам перевозок по регулируемым тарифам (это 64 маршрута в Туле и 267 маршрутов по Тульской области).

Ведется работа по подключению коммерческих маршрутов

На транспортную карту можно будет записать билет на проезд в железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, в том числе на электричку Тула-Москва.

Стоимость разового проезда по «Тройке» в Туле — в рамках утверждённого тарифа составит 15 руб.;

В пригородном и междугородном сообщении — 2,30 руб. за 1 км пути;

Стоимость абонемента на проезд в городском транспорте на месяц составит 1500 рублей с неограниченным количеством поездок.

Подробнее о карте читайте здесь.