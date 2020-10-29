новости
новости
Регистрация
Где туляки могут бесплатно получить карту «Тройка»

Где туляки могут бесплатно получить карту «Тройка»

Публикуем список мест.

В Тульской области с 29 октября по 5 ноября карту «Тройка» можно будет получить бесплатно в центрах обслуживания населения АО «ОЕИРЦ» (ул. Льва Толстого, 114-а, ул. Октябрьская, 50, ул. Марата 24-а, ул. Станиславского, 6). Также ее будут распространять волонтеры в общественных местах, парках, торгово-развлекательных центрах.

Кроме того, карту «Тройка» можно купить за 50 рублей:

  • в кассах АО «ОЕИРЦ»;
  • в кассах автовокзалов и автостанций Тулы (пр-т Ленина, д. 94, ул. Галкина, д. 1а), а также Тульской области (Киреевск, ул. Зеленая, 20; Новомосковск, ул. Комсомольская, 1-б; Щекино, ул. Советская, 12;
    Богородицк, ул. Пролетарская, д. 42);
  • в железнодорожных кассах АО «Центральная ППК»;
  • в торговом (вендинговом) автомате, расположенном на автовокзале г. Тулы по адресу: пр. Ленина, 94 (также здесь можно приобрести браслеты, кольца, жетоны с функционалом карты «Тройка»).

Баланс карты можно пополнить:

  • через устройства самообслуживания — банкоматы Сбербанка;
  • в кассах АО «Центральная ППК»;
  • через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»;
  • через мобильное приложение «Метро Москвы». Услуга доступна владельцам гаджетов на базе операционной системы Android с поддержкой технологии NFC.
 

Напомним, со 2 ноября картой «Тройка» можно будет оплатить проезд в Тульской области и в Москве (вне зависимости, где она была приобретена).

На территории Тульской области карта будет действовать по всем маршрутам перевозок по регулируемым тарифам (это 64 маршрута в Туле и 267 маршрутов по Тульской области).

Ведется работа по подключению коммерческих маршрутов

На транспортную карту можно будет записать билет на проезд в железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, в том числе на электричку Тула-Москва.

  • Стоимость разового проезда по «Тройке» в Туле — в рамках утверждённого тарифа составит 15 руб.;
  • В пригородном и междугородном сообщении — 2,30 руб. за 1 км пути;

Стоимость абонемента на проезд в городском транспорте на месяц составит 1500 рублей с неограниченным количеством поездок.

Подробнее о карте читайте здесь.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:01 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
карта тройка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Россиянам запретили плавать на досках и приводить на пляжи животных
Россиянам запретили плавать на досках и приводить на пляжи животных
В Тульской области за сутки 109 случаев коронавируса
В Тульской области за сутки 109 случаев коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.