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В Пролетарском районе Тулы частично отключат воду

В Пролетарском районе Тулы частично отключат воду

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

В четверг, 29 октября, с 9.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Глинки д. 1-7,
  • ул. Кирова, д. 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 182, 180, 178, 178-а, 176, 174, 172, 170, 168, 166, 162-А, 
  • ул. Серова, д. 1, 3, 5,
  • ул. Немцова д. 1, 2, 3.

Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ в доме № 1 по ул. Глинки. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 08:27 +1
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