Как будут работать тульские предприниматели в условиях новых ограничений: про удалёнку, проверки и вечеринки на Хеллоуин

Сегодня в ходе брифинга чиновники правительства ответили на вопросы предпринимателей.

Брифинг прошел в онлайн формате на YouTube-канале Press71. На вопросы предпринимателей в прямом эфире ответили председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов и председатель государственно-правового комитета региона Наталья Архипова.

удаленка и самоизоляция

Удаленка – обязательна? На какой срок надо отправлять сотрудников на дистанционную работу?

Работодатели обязаны перевести 30% от общего числа руководителей и специалистов на удаленную работу. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не менее, чем на две недели. Возможно чередование: две недели 30%, следующие две недели – другие 30%.

Посменный график работы (через 1-3 дня, по мере необходимости) не будет считаться принятыми мерами.

Подскажите, куда-то нужно сдавать отчет о том, что сотрудники на удаленке? И как это все оформить?

Самостоятельно направлять отчёты куда-либо не нужно, только по требованию при проверке. Согласно рекомендациям министерства труда и социальной защиты РФ, списки сотрудников, переведённых на дистанционную работу, должны быть утверждены приказом и дополнительными соглашениями с каждым сотрудником. Рекомендации в соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 апреля 2020 г. № 14-2/10/П-3710.

Меня придут проверять. Как мне доказать, что сотрудники на удаленке? Как будет контролироваться дистанционная работа сотрудников?

– Повсеместных проверок организаций на данный момент не предусмотрено, но в случае необходимости работодателю будет необходимо предъявить общий приказ о переводе определённого количества работников на удалённую работу и дополнительный договор с каждым из таких сотрудников.

Где можно уточнить список сотрудников руководящих и рабочих должностей?

Документ регламентирующий список должностей:

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС),

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС).

При необходимости определить список сотрудников в соответствии с данными справочниками и направить 30% руководителей, специалистов и служащих на удалённую работу. Исключение – рабочие профессии.

Как считать эти 30%, если, например, 10% в отпуске, 5% на больничном, 5% работают в другом офисе, достаточно 10% на удаленку перевести?

Считать нужно 30% от сотрудников без учёта отпускников и сотрудников, находящихся на больничном.

Организация осуществляет ремонт газового оборудования населению. Считается ли этот вид деятельности неотложными ремонтными работами? Где посмотреть список организаций, которые могут не переводить сотрудников на удаленку?

Ремонт газового оборудования относится к организациям, осуществляющим неотложные работы.

В Указе губернатора есть список организаций, попадающих под исключения по введённым мерам. На сайте министерства экономического развития Тульской области econom.tularegion.ru опубликован список системообразующих предприятий региона, на деятельность которых не распространяется действие ограничительных мер.

Если организации нет в данном списке, то действуйте по общему порядку: для работников категории 65+ оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный, дистанционная работа, перевод 30% сотрудников должностей руководителей, специалистов и служащих на дистанционную работу.

В соответствии с новым Указом, сотрудники старше 65 лет должны уйти на самоизоляцию с сохранением з/п?

На сотрудников организаций, не входящих в список исключений в соответствии с указом губернатора, от 65 лет и более (65+) на время действия ограничений предусмотрены оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный и перевод на дистанционную работу (по личному желанию сотрудника).

Киоски хлеба, фруктов, прессы должны закрыть 30% своих киосков?

Нет. Киоски должны ограничить работу только сотрудников 65+.

В организации есть директор, замдиректора, главбух, юрист, бухгалтер... Всех на дистанционку, кроме водителя и вахтера? А если водитель 65+ и вахтер 65+, как обеспечить деятельность организации в таком случае?

Если компания не попала в список исключений по возрасту 65+, то она обязана перевести всех сотрудников возрастной категории 65+ на дистанционную работу. Кадровые перестановки в данном случае – на усмотрение руководителя.

Предприятие относится к непрерывным и стратегически важным. Моя коллега попадает под категорию 65+. Она должна уйти на самоизоляцию? Или можно работать на дистанционке?

Это в праве собственного решения работника. Он в праве оформить 3 варианта – оплачиваемые отпуск, больничный и дистанционную работу.

рестораны, кафе и праздники

Можно ли на Хеллоуин (31 октября), например, приглашать в ресторан ведущих или певцов (или др.) для развлечения гостей? Считается ли это массовым мероприятием? Численность посадки при этом больше 20 человек, но за столами сидят разные компании по 4-6 чел. с соблюдением всех мер по дистанции и проч. Что вообще считается «мероприятием»?

Организация и проведение массовых развлекательных мероприятий с численностью участников более 20 человек запрещены. К массовым мероприятиям относятся специально организованные мероприятия с развлекательной программой в рамках праздника, события и т.п.

Неорганизованное посещение заведения общественного питания разрешено.

Возможны свадьбы, поминки с соблюдением всех норм более 20 человек, если помещение позволяет достаточно просторно рассадить гостей?

Нет, данные мероприятия относятся к массовым, разрешено проводить с численностью только до 20 человек.

Обязаны ли посетители ресторана находиться в заведении и делать заказ в маске?

Заведения общественного питания не относятся к организациям, посетители которых обязаны находиться в масках, ношение маски при передвижении и ожидании заказа носит рекомендательный характер.

спорт

На спортивные мероприятия (соревнования) допускается не более 10% болельщиков. Родители, сопровождающие детей, которые участвуют в соревнованиях, относятся к этим 10%?

Да, относятся. 10% посетителей спортивных мероприятий считаются от общего числа вместительности зрительных трибун спортивного сооружения, включая родителей, тренеров и болельщиков.

Обычные спортивные залы являются местом для массовых спортивных мероприятий? Если вместимость зала более 20 человек, как будет осуществляться деятельность? Пускать не более 20 человек?

Ограничение не касается фитнес-залов, бассейнов и других спортивных залов. Речь идёт о спортивных соревнованиях, состязаниях и речь идет только о количестве зрителей.

В спортзалах люди должны заниматься в масках?

Таких рекомендаций нет.

торговля

Штрафуют ли магазин, если покупатель без маски? Или достаточно, что в масках и перчатках находятся сотрудники?

Персонал объектов розничной торговли однозначно должен находится в масках. Посетители также должны находиться в маске. Если посетитель зашёл без маски – объект розничной торговли должен настоятельно рекомендовать посетителю надеть маску. Если посетитель не соблюдает требования соблюдения масочного режима – вы в праве вызвать полицию для фиксации правонарушения и отказать в обслуживании.

Расскажите про торговлю на рынке, на улице: покупатели должны тоже быть в масках?

В маске обязан быть продавец, для покупателей маска лишь рекомендуется.

А если продавец в маленьком магазине сидит один и нет покупателей, можно сидеть без маски?

Указ чётко предусматривает нахождение персонала в рабочее время в СИЗах. Во время перерыва, когда ограничен доступ покупателей сотрудник может снять маску (во время обеда).

гостиницы

Что делать если в гостиницу пришла заявка от гостя 65+ на размещение?

Уточнить, по какому поводу гость собирается находиться в гостинице. Если это командировка предприятия, входящего в список исключений, то его разместить можно. В других случаях следует отказать. Жители региона возрастной категории 65+ обязаны находиться на самоизоляции.