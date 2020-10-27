Новая очередь Восточного обвода в Туле: обсудим организацию движения?

Вторую ветку Восточки открыли 13 октября 2020 года. И вот тульские водители шутят: «Знаете, что такое вторая очередь Восточного обвода? Это значит, раньше была одна очередь, а теперь — две!»

Где-то они правы, где-то нет.

С открытием новой ветки вечерняя пробка от Восточного обвода просто сместилась в сторону Рязанской улицы. Раньше водители в час пик стояли от поворота на Левобережный. Теперь пробка здесь:

Тульские водители пишут, что всему виной три светофора: один у моста недалеко от пересечения Новомосковского шоссе и ул. Рязанской, второй – у поворота на Левобережный, третий – у поворота на «Глобус».

– Если их перенастроить как-то, возможно, ситуация улучшится, – предполагает Дмитрий, таксист. – Весь обвод мы пролетаем пулей, а вот чтобы добраться до него, приходится постоять.

Второй затор образуется в конце обвода, при выезде на ул. Ложевую. Тут трудно что-то предполагать, нет развязки – нет нормального движения.

И еще один недочет водители заметили в конце обвода у пересечения с трамвайной линией. При движении в сторону Пролетарского района отбойник слева загораживает водителям обзор: приближающийся слева трамвай не видно.

– Если бы отбойник был покороче, он бы не мешал обзору, – делится автолюбитель Светлана. – Может, тем, кто на грузовиках или джипах, все видно. Большинству – нет, конечно.

Друзья, а вы пользуетесь новой дорогой? Какие впечатления? Что скажете? Предложения и жалобы принимаются в комментариях. Все идеи направим в администрацию и ГИБДД. Пишите!