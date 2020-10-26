В Туле снесли очередное историческое здание

О сносе дома №28-а на улице Фридриха Энгельса в соцсетях написала тульский краевед Елена Платонова:

- Удалось кое-что узнать постфактум об истории этого разрушенного теперь дома. Василий Николаевич Лавров, его хозяин, был врачом Акционерного общества Тульских меднопрокатных и патронных заводов, коллежским секретарем, гласным Тульской городской Думы. Из описи 1866 года узнаем, что на этом месте значился тогда 3-этажный дом, нижний и средний этажи которого были каменные, а верхний - деревянный. Налогом строение не облагалась, поскольку с момента его постройки прошло менее 2-х лет - построили «дом Лаврова» в 1864 г. Кроме данного дома на участке еще были: деревянный 1-этажный флигель и таковые же надворные службы. Принадлежало домовладение в 1866 году Ивану Абрамовичу Макарову, тульскому мещанину, а еще раньше - госпоже Миловидовой. Судя по описи 1866 года, это строение было самое респектабельное и выдающееся в квартале, более солидный дом в округе появился лишь к началу 20 века - на ул. Пушкинской, 29.

Кроме этого, краевед напомнила про «уничтоженный аналогично гостиничный комплекс купца Тихонова на улице Пушкинской».