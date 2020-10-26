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В Туле снесли очередное историческое здание

В Туле снесли очередное историческое здание

На сей раз пострадал дом врача Лаврова, построенный в 1864 году.

О сносе дома №28-а на улице Фридриха Энгельса в соцсетях написала тульский краевед Елена Платонова:

- Удалось кое-что узнать постфактум об истории этого разрушенного теперь дома. Василий Николаевич Лавров, его хозяин, был врачом Акционерного общества Тульских меднопрокатных и патронных заводов, коллежским секретарем, гласным Тульской городской Думы. Из описи 1866 года узнаем, что на этом месте значился тогда 3-этажный дом, нижний и средний этажи которого были каменные, а верхний - деревянный. Налогом строение не облагалась, поскольку с момента его постройки прошло менее 2-х лет - построили «дом Лаврова» в 1864 г. Кроме данного дома на участке еще были: деревянный 1-этажный флигель и таковые же надворные службы. Принадлежало домовладение в 1866 году Ивану Абрамовичу Макарову, тульскому мещанину, а еще раньше - госпоже Миловидовой. Судя по описи 1866 года, это строение было самое респектабельное и выдающееся в квартале, более солидный дом в округе появился лишь к началу 20 века - на ул. Пушкинской, 29.

Кроме этого, краевед напомнила про «уничтоженный аналогично гостиничный комплекс купца Тихонова на улице Пушкинской». 

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Владимир Сундуков
сегодня, в 10:23 +2
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