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В терапевтическом отделении тульской горбольницы № 9 завершили капитальный ремонт
Фото минздрава Тульской области.

В терапевтическом отделении тульской горбольницы № 9 завершили капитальный ремонт

Отделение возобновило работу.

Ремонт проведен за счет внебюджетных источников. В отделении обновлена система водоснабжения, потолки и стены, приобретена новая мебель.
На период ремонта — с апреля по сентябрь — пациенты отделения направлялись в стационар больницы на Новомедвенском проезде.

Как сообщает минздрав Тульской области, отделение уже возобновило работу. Одновременно здесь могут проходить лечение 55 человек с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, желудочно-кишечного тракта и мочевыводящей системы. Ежегодно в терапевтическом отделении получают медицинскую помощь около 3 тысяч жителей.

По словам и. о. главного врача больницы Алексея Елистратова, на протяжении последних трех лет ведется поэтапное обновление корпусов больницы. В 2018 году капитально отремонтирован поликлинический корпус. В 2019—2020 гг. - три этажа стационара на улице Марата. В этом году при поддержке социальных партнеров проведен капитальный ремонт терапевтического отделения на 4-м этаже. Теперь пациенты терапевтического профиля будут проходить лечение в комфортных условиях.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:32 +2
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