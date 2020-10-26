Активисты требуют, чтобы рэпер Моргенштерн на концерте в Туле пел без мата

Кадр из клипа «Кадиллак».

Но тогда что же он будет петь?..

Туляки обратились в администрацию города с просьбой запретить рэперу Моргенштерну использовать нецензурную лексику во время концерта в областной столице, который запланирован на 31 октября.

Горожан обеспокоило, что исполнитель в своих песнях «использует нецензурную лексику, поет о сексе, запрещенных веществах и чрезмерной трате денег». В своем обращении к администрации туляки отметили, что на концерте Моргенштерн может нарушить сразу несколько статей КоАП.

В управлении культуры и туризма администрации Тулы сообщили, что направили письмо организаторам концерта рэпера «с предостережением о недопустимости использования нецензурной лексики в выступлении исполнителя».