новости
новости
Регистрация
Активисты требуют, чтобы рэпер Моргенштерн на концерте в Туле пел без мата
Кадр из клипа «Кадиллак».

Активисты требуют, чтобы рэпер Моргенштерн на концерте в Туле пел без мата

Но тогда что же он будет петь?..

Туляки обратились в администрацию города с просьбой запретить рэперу Моргенштерну использовать нецензурную лексику во время концерта в областной столице, который запланирован на 31 октября.

Горожан обеспокоило, что исполнитель в своих песнях «использует нецензурную лексику, поет о сексе, запрещенных веществах и чрезмерной трате денег». В своем обращении к администрации туляки отметили, что на  концерте Моргенштерн может нарушить сразу несколько статей КоАП.

В управлении культуры и туризма администрации Тулы сообщили, что направили письмо организаторам концерта рэпера «с предостережением о недопустимости использования нецензурной лексики в выступлении исполнителя».

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:40 −6
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
концерт Моргенштернанецензурная лексикамат в песнях

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За сутки в Тульской области 104 случая коронавируса
За сутки в Тульской области 104 случая коронавируса
В Туле снесли очередное историческое здание
В Туле снесли очередное историческое здание
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.