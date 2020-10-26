В Туле пройдёт прямой эфир для предпринимателей по новым мерам профилактики COVID-19

Во вторник, 27 октября, в 13.00, пройдёт брифинг по разъяснению дополнительных мер против распространения COVID-19 на YouTube-канале Press71.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов и председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова в прямом эфире ответит на вопросы предпринимателей по новым ограничительным мерам, введённым в регионе.

Свои вопросы можно направить до 12:00 27 октября двумя способами:

На почту info@hub71.ru с темой письма «Вопрос Романову В. М.»

В Telegram-чат «Спроси про бизнес» с пометкой «Вопрос Романову В. М.»

Не упустите компетентное разъяснение организации рабочего процесса для предпринимателей Тульской области, подключайтесь 27 октября, в 13.00 по ссылке.