новости
новости
Регистрация
В Туле пройдёт прямой эфир для предпринимателей по новым мерам профилактики COVID-19

В Туле пройдёт прямой эфир для предпринимателей по новым мерам профилактики COVID-19

На вопросы представителей бизнеса ответят председатели профильных комитетов областного правительства.

Во вторник, 27 октября, в 13.00, пройдёт брифинг по разъяснению дополнительных мер против распространения COVID-19 на YouTube-канале Press71.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов и председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова в прямом эфире ответит на вопросы предпринимателей по новым ограничительным мерам, введённым в регионе.

Свои вопросы можно направить до 12:00 27 октября двумя способами:

  • На почту info@hub71.ru с темой письма «Вопрос Романову В. М.»
  • В Telegram-чат «Спроси про бизнес» с пометкой «Вопрос Романову В. М.»

Не упустите компетентное разъяснение организации рабочего процесса для предпринимателей Тульской области, подключайтесь 27 октября, в 13.00 по ссылке.

Сюжет: Коронавирус
В Туле развернут ещё один госпиталь для пациентов с COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Туле развернут ещё один госпиталь для пациентов с COVID-19
сегодня, в 20:53, 30 1772 0
В Тульской области школьников средних и старших классов могут отправить на дистанционку
Жизнь Тулы и области
В Тульской области школьников средних и старших классов могут отправить на дистанционку
сегодня, в 17:03, 86 17072 1
За неделю рост заболеваемости коронавирусом в Тульской области составил 38%
Жизнь Тулы и области
За неделю рост заболеваемости коронавирусом в Тульской области составил 38%
сегодня, в 16:56, 30 1489 0
В Тульской области усилили коронавирусные ограничения: полный текст Указа губернатора
Жизнь Тулы и области
В Тульской области усилили коронавирусные ограничения: полный текст Указа губернатора
сегодня, в 16:40, 92 12751 -8
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 21:30 −1
Другие статьи по темам
Событие
прямой эфирответы на вопросыограничения из-за коронавирусаограничения для бизнесакоронавирусные ограничения
Люди
Вячеслав РомановНаталья Архипова
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы останутся без света 27 октября
Какие улицы Тулы останутся без света 27 октября
Пьяный туляк «заминировал» несуществующий дом
Пьяный туляк «заминировал» несуществующий дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.