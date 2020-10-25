Как туляки могут помочь бездомным животным

В молодежном центре «Родина» установлен ящик для сбора кормов, лекарств и аксессуаров для собак и кошек.

Что можно принести:

корма для собак и кошек (консервы и сухие корма любых марок и в любом количестве). Можно вскрытые упаковки, например, корм, который не подошел или не понравился вашему питомцу);

крупы, макароны;

консервированную тушенку в банках;

средства от блох клещей и глистов для собак и кошек (капли, таблетки и ошейники);

лакомства;

витамины и ветпрепараты (которые хранятся без холодильника), шприцы;

предметы гигиены (впитывающие пеленки, наполнители для лотков) и грумминга (чесалки, пуходерки), поводки, ошейники, игрушки,

переноски, лотки, лежанки (можно б/у);

большие мешки для мусора, миски, кастрюли, тазики, емкости для воды, дезинфицирующие средства и т. д. Все, что может пригодится для большого количества собак.

Все собранные подарки волонтеры передадут животным, находящимся в клиниках на лечении, на временных передержках до пристройства или просто бездомышам, живущим на улице.

Адрес пункта приема: пр. Ленина, 20 (бывший кинотеатр «Родина»). Время работы — ежедневно с 10.00 до 20.00.