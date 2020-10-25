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Как туляки могут помочь бездомным животным

Как туляки могут помочь бездомным животным

В молодежном центре «Родина» установлен ящик для сбора кормов, лекарств и аксессуаров для собак и кошек.

Что можно принести:

  • корма для собак и кошек (консервы и сухие корма любых марок и в любом количестве). Можно вскрытые упаковки, например, корм, который не подошел или не понравился вашему питомцу);
  • крупы, макароны;
  • консервированную тушенку в банках;
  • средства от блох клещей и глистов для собак и кошек (капли, таблетки и ошейники);
  • лакомства;
  • витамины и ветпрепараты (которые хранятся без холодильника), шприцы;
  • предметы гигиены (впитывающие пеленки, наполнители для лотков) и грумминга (чесалки, пуходерки), поводки, ошейники, игрушки,
  • переноски, лотки, лежанки (можно б/у);
  • большие мешки для мусора, миски, кастрюли, тазики, емкости для воды, дезинфицирующие средства и т. д. Все, что может пригодится для большого количества собак.

Все собранные подарки волонтеры передадут животным, находящимся в клиниках на лечении, на временных передержках до пристройства или просто бездомышам, живущим на улице.

Адрес пункта приема: пр. Ленина, 20 (бывший кинотеатр «Родина»). Время работы — ежедневно с 10.00 до 20.00.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:28 +9
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