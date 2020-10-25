Как туляки могут помочь бездомным животным
В молодежном центре «Родина» установлен ящик для сбора кормов, лекарств и аксессуаров для собак и кошек.
Что можно принести:
- корма для собак и кошек (консервы и сухие корма любых марок и в любом количестве). Можно вскрытые упаковки, например, корм, который не подошел или не понравился вашему питомцу);
- крупы, макароны;
- консервированную тушенку в банках;
- средства от блох клещей и глистов для собак и кошек (капли, таблетки и ошейники);
- лакомства;
- витамины и ветпрепараты (которые хранятся без холодильника), шприцы;
- предметы гигиены (впитывающие пеленки, наполнители для лотков) и грумминга (чесалки, пуходерки), поводки, ошейники, игрушки,
- переноски, лотки, лежанки (можно б/у);
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большие мешки для мусора, миски, кастрюли, тазики, емкости для воды, дезинфицирующие средства
и т. д.Все, что может пригодится для большого количества собак.
Все собранные подарки волонтеры передадут животным, находящимся в клиниках на лечении, на временных передержках до пристройства или просто бездомышам, живущим на улице.
Адрес пункта приема: пр. Ленина, 20 (бывший кинотеатр «Родина»). Время работы — ежедневно с 10.00 до 20.00.
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