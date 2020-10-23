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Тульским школам рекомендовали уйти на двухнедельные каникулы

Тульским школам рекомендовали уйти на двухнедельные каникулы

С 26 октября по 6 ноября 2020 года.

С 26 октября 50% тульских школ по плану уходят на осенние недельные каникулы. Но с учетом эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора министерство образования региона рекомендует всем школам, независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности, объявить осенние каникулы в единый период — с 26 октября по 6 ноября 2020 года.

Как поясняет пресс-служба правительства Тульской области, такой подход к организации единых каникул в регионе не только поможет достичь максимального эффекта по нераспространению вирусных инфекций, но и организовать досуговую деятельность школьников в период каникул.

Для ребят будет работать региональный проект «Каникулы-онлайн». Школьники, их родители, а также педагоги смогут подобрать для себя занятие в дистанционном формате по интересам. Для участия в проекте нужно перейти по ссылке.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:54 0
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