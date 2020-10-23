Фото предоставлено телеканалом ТНТ.
Туляки Алена Гевель и Илья Сергеев выступили на шоу «Танцы» на ТНТ
Выступление покажут уже в эту субботу. Ребята представят горячий и экспрессивный бальный танец. «Будет секс!» – обещают участники.
Туляки Алена Гевель и Илья Сергеев выступили на шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Эфир пройдет в субботу, 24 октября. Пара покажет горячий и экспрессивный бальный танец. «Будет секс!» — обещают участники.
Оценят ли члены жюри — Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова классический танец наших земляков? Узнаем уже в эту субботу в 20.00.
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