Туляки Алена Гевель и Илья Сергеев выступили на шоу «Танцы» на ТНТ

Фото предоставлено телеканалом ТНТ.

Выступление покажут уже в эту субботу. Ребята представят горячий и экспрессивный бальный танец. «Будет секс!» – обещают участники.

Туляки Алена Гевель и Илья Сергеев выступили на шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Эфир пройдет в субботу, 24 октября. Пара покажет горячий и экспрессивный бальный танец. «Будет секс!» — обещают участники.

Оценят ли члены жюри — Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова классический танец наших земляков? Узнаем уже в эту субботу в 20.00.