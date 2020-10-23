Частная жизнь тульских памятников: Яндекс замазал лица Ленину и Толстому

С некоторых пор на панорамах Яндекс. Карт замазывают лица и номера автомобилей. Проще замазать все, чем разбирать жалобы каждого обратившегося.

А вы знали, что при обработке фотографий и панорам лица размывает искусственный интеллект? Но если робот сплоховал, по жалобе «зачищают» вручную.

Прогулявшись по тульским улицам онлайн, мы обнаружили, что робот не может отличить живых людей от памятников! То ли памятники у нас слишком «живые», то ли робот чересчур усердный.

Так или иначе, без лица остался Лев Толстой:

Глеб Успенский смотрит на цирк «замыленным» лицом:

«Обезличен» и Петр I у здания Тульского оружейного завода:

Не узнать городового у стен кремля:

Напрочь потеряла лицо опоздавшая на Туламашзавод летящая девица:

Мальчик не сможет ни время узнать, ни спектакль в ТЮЗе посмотреть (нечем!):

А вот с Лениным на площади ситуация иная. Если смотреть на него со стороны улицы Советской, то это вроде как и не Ильич вовсе, а «человек, похожий на вождя»:

А вот непосредственно с площади — Ленин как Ленин. И никаких но:

Такие дела!

А что любопытного на онлайн-панорамах замечали вы? Тащите снимки в комментарии! Обсудим!