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Какие дома Тулы останутся без электричества 23 октября

Какие дома Тулы останутся без электричества 23 октября

Плановые отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Специалисты будут работать по следующим адресам:

  • ул. Академика Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-32 (чётн.),
  • пр-д Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.),
  • пер. Южный, 15-35 (нечётн.), 20-36 (чётн.),
  • ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 49-63 (нечётн.),
  • Мясново: ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 15-а, 2-8 (чётн.),
  • ул. Ликбеза, 3, 9, 15, 17, 19, 27, 31,
  • ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 3-а, 3, 5,
  • ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26,
  • ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4,
  • 2-й Клинской пр-д, 2, 3, 4,
  • п. Трудовой, 140-186, 176-б, 176-в, 176-г, 186-г.
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