Туляки могут подать заявление о замене водительских прав по электронной почте
Приём граждан в отделениях МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области ведётся по предварительной записи.
В отделениях МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области в связи с угрозой распространения COVID-19 приняты дополнительные меры безопасности.
Для исключения массового скопления граждан услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов, выдаче и замене водительских удостоверений предоставляются по записи на портале госуслуг.
В отделениях МРЭО ГИБДД ведётся работа по приему заявлений граждан, связанных с заменой водительских удостоверений, посредством электронной почты, срок действия которых истек с 01.02.2020 по 15.07.2020 года.
Для замены таких водительских удостоверений нужно отправить заполненное заявление в выбранное отделение ГИБДД по электронной почте, приложив к нему следующие документы:
- копию паспорта,
- копию медицинской справки о годности к управлению транспортными средствами (при замене по истечению срока действия),
- копию квитанции об оплате госпошлины (2000 рублей),
- копию ранее выданного водительского удостоверения (при наличии).
Сотрудники Госавтоинспекции в течении 1 рабочего дня свяжутся с заявителем и назначат время для получения услуги. При себе нужно иметь оригиналы документов.
Электронные адреса тульских отделений МРЭО:
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Отделение МРЭО ГИБДД по Тульской области
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Адрес электронной почты:
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№ 1 (192 км. а/д М-2 "Крым")
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№ 6 (г. Алексин)
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№ 7 (г. Донской)
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№ 8 (г. Ефремов)
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№ 9 (г. Киреевск)
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№ 10 (г. Новомосковск)
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№ 11 (г. Суворов)
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№ 12 (г. Щекино)
Выдача разрешений на внесение изменений в конструкцию транспортных средств, выдачу свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, выдача продление разрешений о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов (ДОПОГ) осуществляется только по предварительной телефонной записи с установленным интервалом времени.
Для получения разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства заполненное заявление и иные документы в формате PDF необходимо направить по электронному адресу: gibdd71tn@mvd.ru
Сотрудники ведут прием граждан только с соблюдением мер личной безопасности, исключительно в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках), с учетом социальной дистанции.
Прием посетителей у которых выявлена повышенная температура тела, либо отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания не осуществляется.