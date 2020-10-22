Туляки могут подать заявление о замене водительских прав по электронной почте

Приём граждан в отделениях МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области ведётся по предварительной записи.

В отделениях МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области в связи с угрозой распространения COVID-19 приняты дополнительные меры безопасности.

Для исключения массового скопления граждан услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов, выдаче и замене водительских удостоверений предоставляются по записи на портале госуслуг.

В отделениях МРЭО ГИБДД ведётся работа по приему заявлений граждан, связанных с заменой водительских удостоверений, посредством электронной почты, срок действия которых истек с 01.02.2020 по 15.07.2020 года.

Для замены таких водительских удостоверений нужно отправить заполненное заявление в выбранное отделение ГИБДД по электронной почте, приложив к нему следующие документы:

копию паспорта,

копию медицинской справки о годности к управлению транспортными средствами (при замене по истечению срока действия),

копию квитанции об оплате госпошлины (2000 рублей),

копию ранее выданного водительского удостоверения (при наличии).

Сотрудники Госавтоинспекции в течении 1 рабочего дня свяжутся с заявителем и назначат время для получения услуги. При себе нужно иметь оригиналы документов.

Электронные адреса тульских отделений МРЭО:

Отделение МРЭО ГИБДД по Тульской области Адрес электронной почты: № 1 (192 км. а/д М-2 "Крым") gibdd71_mreo_192krym@mvd.ru № 6 (г. Алексин) gibdd71_mreo_aleksin@mvd.ru № 7 (г. Донской) gibdd71_mreo_donskoy@mvd.ru № 8 (г. Ефремов) gibdd71_mreo_efremov@mvd.ru № 9 (г. Киреевск) gibdd71_mreo_kireevsk@mvd.ru № 10 (г. Новомосковск) gibdd71_mreo_nmsk@mvd.ru № 11 (г. Суворов) gibdd71_mreo_suvorov@mvd.ru № 12 (г. Щекино) gibdd71_mreo_schekino@mvd.ru

Выдача разрешений на внесение изменений в конструкцию транспортных средств, выдачу свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, выдача продление разрешений о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов (ДОПОГ) осуществляется только по предварительной телефонной записи с установленным интервалом времени.

Для получения разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства заполненное заявление и иные документы в формате PDF необходимо направить по электронному адресу: gibdd71tn@mvd.ru

Сотрудники ведут прием граждан только с соблюдением мер личной безопасности, исключительно в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках), с учетом социальной дистанции.

Прием посетителей у которых выявлена повышенная температура тела, либо отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания не осуществляется.