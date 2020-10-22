Прокурор Привокзального района Тулы ответит на вопросы читателей Myslo

Прямая линия в редакции «Слободы» состоится сегодня, 22 октября, с 17.00 до 18.00.

Прокурор Привокзального района Тулы Сергей Николаевич Нехорошев ответит на вопросы по соблюдению законодательства в ЖКХ-сфере, в том числе и об отопительном сезоне.

Прямая линия в редакции «Слободы» состоится 22 октября. Звонки будут приниматься с 17.00 до 18.00 по телефону 71-71-90. Также свои вопросы можете оставлять в комментариях под этой новостью.