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Прокурор Привокзального района Тулы ответит на вопросы читателей Myslo

Прокурор Привокзального района Тулы ответит на вопросы читателей Myslo

Прямая линия в редакции «Слободы» состоится сегодня, 22 октября, с 17.00 до 18.00.

Прокурор Привокзального района Тулы Сергей Николаевич Нехорошев ответит на вопросы по соблюдению законодательства в ЖКХ-сфере, в том числе и об отопительном сезоне. 

Прямая линия в редакции «Слободы» состоится 22 октября. Звонки будут приниматься с 17.00 до 18.00 по телефону 71-71-90. Также свои вопросы можете оставлять в комментариях под этой новостью.

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сегодня, в 09:55 0
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