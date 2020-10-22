На Щекинском шоссе в Туле произошло тройное ДТП

Как сообщили в УГИБДД, в районе Басово утром произошло ДТП с участием трех автомобилей: Skoda rapid под управлением 37-летней женщины, Chevrolet Cruze под управлением 22-летнего молодого человека и Suzuki SX-4 под управлением 24-летней девушки.

По предварительной информации, Chevrolet двигался по Щекинскому шоссе по направлению к центру города, а Skoda поворачивала с улицы Скуратовской налево. Suzuki двигался по Щекинскому шоссе и попал под удар случайно - на него налетел Chevrolet.

Все обстоятельства ДТП будут установлены сотрудниками дознания. В результате аварии водитель автомобиля Skoda получила различные травмы, в настоящий момент оказывается медицинская помощь.