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На Щекинском шоссе в Туле произошло тройное ДТП

На Щекинском шоссе в Туле произошло тройное ДТП

Авария случилась 22 октября в 7.55 на Щекинском шоссе.

Как сообщили в УГИБДД, в районе Басово утром произошло ДТП с участием трех автомобилей: Skoda rapid под управлением 37-летней женщины, Chevrolet Cruze под управлением 22-летнего молодого человека и Suzuki SX-4 под управлением 24-летней девушки.

По предварительной информации, Chevrolet двигался по Щекинскому шоссе по направлению к центру города, а Skoda поворачивала с улицы Скуратовской налево. Suzuki двигался по Щекинскому шоссе и попал под удар случайно - на него налетел Chevrolet. 

Все обстоятельства ДТП будут установлены сотрудниками дознания. В результате аварии водитель автомобиля Skoda получила различные травмы, в настоящий момент оказывается медицинская помощь.

 

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На Щекинском шоссе в Туле произошло тройное ДТП, Фото: 1
На Щекинском шоссе в Туле произошло тройное ДТП, Фото: 2
На Щекинском шоссе в Туле произошло тройное ДТП, Фото: 3
На Щекинском шоссе в Туле произошло тройное ДТП, Фото: 4
На Щекинском шоссе в Туле произошло тройное ДТП, Фото: 5
На Щекинском шоссе в Туле произошло тройное ДТП, Фото: 6
На Щекинском шоссе в Туле произошло тройное ДТП, Фото: 7
На Щекинском шоссе в Туле произошло тройное ДТП, Фото: 8
На Щекинском шоссе в Туле произошло тройное ДТП, Фото: 9
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