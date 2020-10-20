В квартире холодно и шумно? Проверьте свои окна!

Пластиковые окна прослужат полвека, если их сделали надежные производители и смонтировали грамотные мастера. А вы правильно ухаживаете за ними. На фото тулячка Ольга Штивель и кот Кайзер.

Эксперты утверждают, что наибольшие потери тепла и шумовое загрязнение квартир происходят через окна. Из-за этого 75% взрослого населения города имеют проблемы со сном.

– Когда вы покупаете квартиру в новостройке и принимаете ее по акту у застройщика, самое важное, я считаю, – проверить, какие оконные блоки вам поставили и по ГОСТу ли выполнили монтаж. По большому счету, в новой квартире больше и смотреть-то нечего, – рассказывает Евгения Анатольевна Прохорова, руководитель отдела продаж с опытом работы более 10 лет. – Недобросовестные застройщики сэкономят на толщине профиля и стеклопакета, конструктиве оконного блока, а вы в результате будете мучиться от шума и холода в квартире.

58-мм толщина профиля и однокамерный стеклопакет – такие нормативы были разработаны для оконных блоков в странах с европейской зимой. Для российских квартир требования иные – минимум 70-мм толщина профиля. Толщина стекол должна быть от 4 до 6 мм. Это обеспечит хорошую тепло– и шумоизоляцию. Кстати, сейчас можно заказать стеклопакеты с энергосберегающими стеклами. Специальное напыление на стекло, которое обращено внутрь помещения, сокращает теплопередачу – так называемый эффект отталкивания. Наружное стекло может быть с затемнением – для защиты от солнца в летний период. Есть и многофункциональные стекла, объединяющие эти две функции.

Еще одна нужная опция современных окон – регулируемый клапан для вентиляции. Он позволяет проветривать помещение, не открывая окон. Это тоже снижает теплопотери и шумозагрязнение.

По словам Евгении Анатольевны, современные окна – очень сложная конструкция. Три главных составляющих пластикового окна – профиль, стеклопакеты и фурнитура.

Прочность всей конструкции зависит от толщины профиля и металла, из которого он сделан: 58-миллиметровый делают из металла толщиной 1,2 мм, 70-й профиль – из металла толщиной 1,5 мм. Если вы хотите заказать цветные окна, то учтите, что профиль в этом случае должен быть прочнее, – чтобы при нагреве на солнце его не выгнуло. Для таких профилей используют 2-миллиметровый металл.

Лучшим выбором будет профиль VEKA, KBE и Rehau. У каждого из этих производителей есть фирменная рецептура профиля, гарантирующая его работоспособность и неизменный внешний вид на 50-60 лет.

Почему из окна дует и оно плохо закрывается?

Все дело в фурнитуре – металлическая обвязка выполнена не по всему профилю, а только в нескольких участках. Соответственно, нет плотного прилегания створки. Поэтому окно может не только плохо закрываться, но и промерзать зимой, покрываться плесенью.

Из окон может дуть из-за износа уплотнительных резинок или неправильной работы ручек и петель. Подкрутить фурнитуру створки можно самостоятельно. Уплотнители нужно смазывать минимум дважды в год силиконовой смазкой. Если этого не делали – фурнитуру придется со временем менять.

Но даже если у вас хорошие окна и классный монтаж, фурнитуру, скорее всего, придется заменить через 10 лет

Если дует не из створок, а из-под подоконника или в углах — проблема в качестве монтажа. Его провели не по ГОСТу, монтажную пену не защитили и не изолировали от воздействия солнца и влаги. В этом случае надо переустановить окно.

Если переустановка невозможна, то остается утеплять окна подручными средствами (специальный герметик, поролон, самоклеящийся уплотнитель). Это ненадолго спасет вас.

Почему окно промерзает зимой?

Возможно, оконный блок собирали с нарушением технологии или использовали некачественные герметики. Что делать? Менять стеклопакет.

Что делать, если лопнуло стекло в стеклопакете?

Менять пакет. А лопнуло стекло, скорее всего, либо из-за брака самого стекла, либо из-за неправильной установки оконного блока. Еще одна причина – усадка дома и слишком большой габарит створки окна.

На чем можно сэкономить?

Например, поставить глухую створку окна на балконе. А вообще на оконных блоках и монтаже экономить не стоит. Помните народную мудрость «скупой платит дважды».

Как правильно выбирать компанию, которая поставит качественные окна и сделает все работы на совесть?

Все просто: выбирайте компании с репутацией и с опытом работы на этом рынке. И читайте отзывы в интернете.

Тула, ул. Пирогова, 30/1, оф. 103.

Тел.: (4872) 285-285, 8-902-751-12-55.

симплекс.com